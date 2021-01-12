Malatya'da kırsal alanda teröristlere ait yaşam malzemeleri bulundu

Malatya'nın Pütürge ilçesi kısalında kayaların arasına gizlenmiş terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesi Yandere Mahallesi Haydaran Yaylası bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Aramalarda, kayaların arasına gizlenmiş bölücü terör örgütü mensuplarınca 2014-2015 yıllarında kullanıldığı değerIendirilen 2 uyku tulumu, 1 eşofman altı, 8 kullanılmış kışlık çorap, 3 yatmak için kullanılan mad parçaları, 27 kas gevşetici ilaç, 2 pet şişe içerisinde silah temizlemede kullanılan yağ, 200 metrelik ip makarası, 30 metrelik plastik ip, 1 soba, 7 soba borusu, 199 muhtelif mutfak araç ve gereçleri, 57 boş konserve kutusu, 13 boş su kabı, 3 içi dolu sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.