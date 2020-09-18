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Malatya'da korkutan deprem

Malatya Hekimhan'da saat 09.54'te, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 
Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.54'te meydana geldi. Yerin 7.21 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli sarsıntıda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi olarak açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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