  • BIST 1.150
  • Altın 504,591
  • Dolar 8,2063
  • Euro 9,6625
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 13 °C
»

Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi

Malatya'da, kent girişindeki uygulama noktasında durdurulan yolcu minibüsünde peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.
Malatya'da peynir bidonlarına gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbaharat Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolundaki uygulama noktasında Bitlis'ten İstanbul'a giden yolcu minibüsünde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği Neptün'ün de katıldığı aramada, minibüste peynir bidonlarının içine gizlenmiş 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı
Olayla ilgili M.İ ve F.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da terör örgütü PKK için keşif yapan 9 kişi yakalandı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:43
  • Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek28 Ekim 2020 Çarşamba 09:39
  • MKE Ankaragücü'nde Covid-19 alarmı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:36
  • Ankara'da apartmanın zemin katında doğalgaz patladı: 3 yaralı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:35
  • Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi28 Ekim 2020 Çarşamba 09:34
  • Fransa'ya öfke dalga dalga yayılıyor...28 Ekim 2020 Çarşamba 09:21
  • Fuat Oktay'dan 2021 yılı bütçesi yorumu28 Ekim 2020 Çarşamba 09:20
  • Yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelince öldüğü anlaşıldı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:20
  • Yıllık 2 milyon lira vurgun yapan 'araç muayene' çetesi çökertildi: 24 gözaltı28 Ekim 2020 Çarşamba 09:18
  • Ankara'da otomobil, çöp kamyonuna ok gibi saplandı: 1 ölü28 Ekim 2020 Çarşamba 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti