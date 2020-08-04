Malatya'da şiddetli deprem: Diyarbakır, Elazığ, Batman, Gaziantep sallandı

Malatya'da saat 12:35 civarında Pötürge merkezli 5.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem Elazığ, Gaziantep, Diyarbakır ve Urfa'dan da hissedildi.

Avrupa Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'nin doğusunda 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Malatya,Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır ve çevresindeki illerde de hissedildi.

Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AFAD: 5.2 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın verilerine göre ise depremin merkez üssü Malatya Pütürge, depremin büyüklüğü ise 5,2 olarak ölçüldü. Deprem yeryüzüne 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ: 5,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,7 olarak belirlerken merkez üssü olarak Malatya Pütürge işaret edildi, Kandilli'ye göre deprem yeryüzüne 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.