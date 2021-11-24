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Malatya'da ve Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı

Malatya ve Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da ve Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Adana'da 8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen 8 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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