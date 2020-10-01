Malatya'da zincirleme kaza: 6 yaralı

MALATYA'da, 4 işçi sevisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Turgut Özal Viyadüğü'nde, aynı yönde ilerleyen 4 işçi servisi arka arkaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Ambulansla Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.