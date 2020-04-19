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Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' yaşamını yitirdi

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti.
Malatya'nın sevilen yüzü 'Mercedes Kadir' yaşamını yitirdi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde ikamet eden ve solunum yetmezliği rahatsızlığı bulunan Fatih Kaydı, durumunun ağırlaşması üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaydı, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mercedes Kadir'in vefat haberi üzerine kent protokolü başsağlığı mesajları yayımladı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'mızda kişiliğiyle sembol olmuş, Mercedes Kadir adıyla müsemma Fatih Kaydı kardeşimizin vefatı hepimizi üzmüştür. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Malatya'mızın sevilen simalarından Fatih Kaydı'ın (Mercedes Kadir) vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kadirimize Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Kulübü de sosyal medya hesaplarından "Mercedes Kadir'in" fotoğrafını paylaşarak başsağlığı mesajı yayımladı.

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Mercedes Kadir kimdir?

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