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Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Yeni Malatyaspor'un 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Olimpia Ljubliana - Rigas eşleşmesinin galibi olacak.
Malatyaspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu 2. eleme turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye'den Yeni Malatyaspor da yer aldı.

Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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