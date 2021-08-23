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Malazgirt, şanlı zaferin 950’nci yıl dönümü etkinliklerine hazır

MUŞ’un Malazgirt ilçesi büyük zaferin 950’nci yıl dönümü kutlamalarına hazır. Törenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz, milli birlik ve beraberliğin bir kez daha Malazgirt’ten dünyaya haykırılacağını söyledi.
Malazgirt, şanlı zaferin 950’nci yıl dönümü etkinliklerine hazır

Malazgirt Zaferi’nin 950’nci yıldönümü etkinlikleri için hazırlıkları sürüyor. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda 24 Ağustos günü başlayacak etkinlikler için hummalı bir çalışma yürütüldü. Şimdiye kadar giriş kontrol ünitesi, yüzlerce araçlık otopark, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, ikram alanı, şadırvan, giriş takı, spor ve oyun alanları, yürüyüş yolu ve dinlenme yerlerinin inşa edildiği parkta, yüz tanıma sistemli güvenlik kamera sistemi kuruldu. 160 bin metrekare alanda ağaçlandırma ve çimlendirme çalışması tamamlandı.

Hazırlıkların diğer bölümünde ise bin kişilik tribünü olan at koşu sahası, okçuluk ve cirit alanları, geleneksel oyun grubu bölümü, peyzaj düzenlemesi, 500 kişilik tribünü olan güreş sahası, han ve oba çadırları ile 44 dükkân yapıldı. Salgın nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı alanda kortej yürüyüşü, halk oyunları gösterisi, geleneksel oyunlar, at yarışları, çocuk oyunları, bisiklet yarışı, fidan dikme ve fener alayı gibi etkinlikler yapılacak.

Törenin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Muş Valisi İlker Gündüzöz, “26 Ağustos’un seneyi devriyesinde 950’nci yıla hazırız. İnşallah bu yılda belki küresel salgının gölgesinde olacak ama buradan yine milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya haykıracağız. Burada bir hipodrom alanı, ova alanı bitti. Millet bahçemiz iyice yerli yerine oturdu. Dolayısıyla her gün gelişen bir Malazgirt söz konusu. Tüm hazırlıklar yapıldı. Devlet ricalini ve tüm halkımızı burada ağırlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. İnşallah bu ruhu bu vesile ile 26 Ağustos vesilesi ile tüm gençliğimize ve yeni nesle aktarma imkânı buradan bulacağız. Yine 1071’den 2071’ e zaman tüneli Türk Tarih zaman tüneli müzesi valiliğimiz tarafından yapıldı ve Kültür Bakanlığı'na teslim edildi. O da açılıyor. Gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız ziyaret edebilecekler” diye konuştu.

Konuşmasında devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Vali Gündüzöz, “Kazı noktasında da önemli gelişmeler var. Kazı alanı lideri Prof. Dr. Adnan Çevik hocamızla birlikte bölgede yoğun çalışmalar yapılıyor. Bir sempozyum Uluslararası sempozyumda bu anlamda savaş arkeolojisi için düzenlenmekte. Bu da sevindirici. Artık Malazgirt bir kültürel iklim yaşayan önemli nokta olarak, tüm dünyaca biliniyor. İnşallah iyi ve tarihi ile bağdaşır bir Malazgirt’i yakın zamanda daha güzel bir Malazgirt’i elde edeceğiz” dedi.

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