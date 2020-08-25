  • BIST 1.108
  • Altın 458,158
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6931
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla 'Kızıl Elma' klibi hazırlandı

İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı.
Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla 'Kızıl Elma' klibi hazırlandı

İletişim Başkanlığınca, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü dolayısıyla "Kızıl Elma" marşı ile marşın yer aldığı video klip hazırlandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kızıl Elma" marşının yer aldığı klibi, "Bizim için 'Kızıl Elma'‬ büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt'ten 15 Temmuz'a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür. Kızıl Elma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır. Cebelitarık'tan Hicaz'a, Balkanlardan Asya'ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir." sözleriyle Twitter hesabından paylaştı. ‬‬

"Kızıl Elma" marşının klibi, 1071 Malazgirt Zaferi’nden Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna, İstanbul’un Fethi'nden Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarına, 15 Temmuz Destanı'ndan bugüne, aynı ruhun taşındığı temalar üzerine kurgulandı.

Klipte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fetih suresinin ilk ayetlerini okuması da yer aldı.

Kızıl Elma marşının sözleri şöyle:

"Canlar canının yolunda ancak/ Kızıl elma hedefine ulaşılacak/Vadedilmiş olan ilahi nur Hak/ Ebedi mutlak hakim olacak

Kızıl elmanın fethiyle ancak/ Yeryüzü sükun huzur bulacak/ Geliyoruz ey şanlı al bayrak/ Vatan aşkıyla her köşe bucak

Arşa yükselsin tekbir sesleri/ Allah-u Ekber arş ileri/ Türk'ün askeri candır siperi/ Kahraman yurdumun onur izzeti

Arşa yükselsin tekbir sesleri/Allah Allah diyerek dönmeyiz geri /Vur ki inlesin zalimin sesi /Yedi cihan duysun hür sesimizi

Şanlı Türkiyem al bayrağına/ Bağlıyız gönülden canım vatana/ Başlar koyar yoluna tüm cihanda/ Şu çılgın Türkler hilal uğruna

Haydi Türkiyem Allah aşkına/ Tarihe bir daha damga vurmaya/ Ey aziz millet vatan namına/ Yeniden nesillere ilham olmaya

Malazgirt’te şahlanan Sultan Alparslan/ Kuruluş'ta Osman Gazi oluyor bu kan/ Fetihlerle müjdelenen Sultan-ı Cihan/ Çanakkale meydanında çocuk kahraman

Nesebinden geliyor yine aynı kan/ Dirilişle yeniden yazıyor destan/ İ'la-yi Kelimetullah bekliyor cihan/ İstikamet kızıl elma vermeyiz aman

Malazgirt’te şahlanan Alparslan gibi/ Zaferlerle tarih yazan ecdadım gibi/ Çağ kapatıp çağ açan ceddimiz gibi/ Hedefimiz kızıl elma marş ileri."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Didim, Kuşadası ve Bodrum açıklarında 51 sığınmacı kurtarıldı25 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • Bakan Soylu ve Kurum'dan selde eşi kaybolan Zeynep Akar'a ziyaret25 Ağustos 2020 Salı 09:09
  • Adana'daki orman yangınına havadan müdahale tekrar başladı25 Ağustos 2020 Salı 09:04
  • ABD’de Mike Pence yeniden başkan yardımcısı adayı oldu24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:20
  • Karşı şeride geçen TIR, otomobile çarptı: 1 ölü24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:01
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, il müftüleri istişare toplantısında konuştu24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:37
  • Gebze'de plastik fabrikasında korkutan yangın24 Ağustos 2020 Pazartesi 21:35
  • Manavgat'taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:41
  • Bodrum'da deniz dibindeki kaçak bloklar vinçle kaldırıldı24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:40
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu: GERİ ADIM YOK24 Ağustos 2020 Pazartesi 20:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti