  • BIST 98.479
  • Altın 390,867
  • Dolar 7,1181
  • Euro 7,7089
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 12 °C
»

Maldivlerden 209 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Maldivlerden tahliye edilen 209 Türk vatandaşı Kovid-19 önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.
Maldivlerden 209 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Maldivler'deki Türk vatandaşlarından 209'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ankara'ya getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 2'si bebek 209 Türk vatandaşını Maldivlerden getiren THY'nin "Dolmabahçe" uçağı, saat 01.15'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısısını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona indirildi.

Toplanan pasaportların kontrol edilmesinin ardından yolcular, uçaktan sırayla aprona inip valizlerini alarak otobüslere bindi.

Yolcular, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) koordinasyonunda 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Kırşehir'e gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uymazsak bedelini öderiz06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:30
  • Maske nasıl satılacak? Detaylar netleşmeye başladı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:29
  • Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:19
  • THY, haziran, temmuz ve ağustosu kapsayan uçuş planlama taslağı hazırladı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:16
  • Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:14
  • Belçika'dan getirilen Türk vatandaşlarının Gümüşhane'deki karantina süresi tamamlandı06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:13
  • Ağrı'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:12
  • İletişim Başkanı Altun'dan 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı köşe yazısına ilişkin suç duyurusu06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:11
  • Libya Ordusu Vatiyye Hava Üssü’ne 24 hava operasyonu düzenledi06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:10
  • İsrail, Gazze'de 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu06 Mayıs 2020 Çarşamba 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti