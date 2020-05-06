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Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den getirilen 209 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Kırşehir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Maldivler'den getirilen 209 kişi gözetim altında tutulacakları yurda yerleştirildi

Maldivler'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 209 kişi, polis eşliğinde 10 otobüsle Kırşehir'e ulaştı.

Fatma Bacı Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateşleri ölçüldükten sonra yurtlarda tek kişilik odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da gözetim altına alınan vatandaşlara destek sağlayacak.

"20 tane ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi hiçbir yerde yoktur"
Öğrenci yurdunda gözetim altına alınanlardan işçi Orhan Gayretli, Yozgatlı olduğunu, hem uçakta hem de Türkiye'ye indikleri andan itibaren güzel bir ilgi ile karşılandıklarını söyledi.

Gayretli, "Her şey çok iyiydi. Gelip giderken sosyal medyadan arkadaşlarla paylaştık. Çok güzeldi. Her şey bizim için düşünülmüş, seve seve karantinada kalacağız. Sonra da evimize döneceğiz İnşallah. 20 tane ülke gezdim, bizim ülkemiz gibi hiçbir yerde yoktur." dedi.

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