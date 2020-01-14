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Malezya'da 154 kobra yılanı ele geçirildi

Malezya'nın Tayland sınırı yakınlarında polis, ülkeden yasa dışı yollarla çıkarılmak üzere torbalara konan 154 kobra yılanını ele geçirdi.
Malezya'da 154 kobra yılanı ele geçirildi

Sınır Güvenlik Birimi yetkilisi Rodzi Ebu Hasan, Perlis eyaletinin Tayland sınırına 100 metre yakınlıktaki Kolam köyü sakinlerinden gelen ihbar üzerine bölgeye geldiklerini ve mavi torbalarla karşılaştıklarını bildirdi.

Torbaların içinde toplam 154 kobra yılanı bulduklarını açıklayan Rodzi, "Kaçakçıların yılanları rahatça Tayland sınırına geçirebilmek için geceye kadar sınır bölgesinde beklettiğini düşünüyoruz." dedi.

Rodzi, kobra yılanlarının bakımı yapılmak üzere eyalete bağlı Doğal Yaşam Merkezine götürüldüğünü kaydetti.

Kaçakçıların ise henüz bulunamadığı, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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