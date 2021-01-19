Malezya'da 2022'ye kadar yaklaşık 27 milyon kişi aşılanacak

Malezya hükümeti, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülkede yaklaşık 27 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağını açıkladı.

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, ilk aşıların şubatın sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, "Ulusal Bağışıklık Programı kapsamında aşılama süreci mart ayında başlayacak. Aşılamaların 12 ay içinde bitmesini umuyoruz." dedi.

Ülkede yüzde 80 oranında bağışıklık sağlamayı planladıklarını açıklayan Muhyiddin, bu kapsamda 2022'nin ilk çeyreğine kadar yaklaşık 27 milyon kişinin aşılanmasının tamamlanacağını vurguladı.

Şimdiye kadar ilaç firmaları Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca'dan toplam 25 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılardan da satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.

161 bin 740 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da, virüs nedeniyle şimdiye kadar 605 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 38 bin 791 kişinin de Kovid-19 tedavisi sürüyor.