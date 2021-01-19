  • BIST 1.574
  • Altın 441,247
  • Dolar 7,4595
  • Euro 9,0166
  • Ankara -13 °C
  • İstanbul -5 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -8 °C
»

Malezya'da 2022'ye kadar yaklaşık 27 milyon kişi aşılanacak

Malezya hükümeti, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülkede yaklaşık 27 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılacağını açıkladı.
Malezya'da 2022'ye kadar yaklaşık 27 milyon kişi aşılanacak

Malezya'da Başbakan Muhyiddin Yasin, ulusa sesleniş konuşmasında, ilk aşıların şubatın sonuna doğru ülkeye geleceğini belirterek, "Ulusal Bağışıklık Programı kapsamında aşılama süreci mart ayında başlayacak. Aşılamaların 12 ay içinde bitmesini umuyoruz." dedi.

Ülkede yüzde 80 oranında bağışıklık sağlamayı planladıklarını açıklayan Muhyiddin, bu kapsamda 2022'nin ilk çeyreğine kadar yaklaşık 27 milyon kişinin aşılanmasının tamamlanacağını vurguladı.

Şimdiye kadar ilaç firmaları Pfizer, BioNTech ve AstraZeneca'dan toplam 25 milyon doz aşı satın almak için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, Çin ve Rusya'nın geliştirdiği aşılardan da satın almak için görüşmeleri sürdürüyor.

161 bin 740 Kovid-19 vakasının bulunduğu Malezya'da, virüs nedeniyle şimdiye kadar 605 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 38 bin 791 kişinin de Kovid-19 tedavisi sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağışıklığın dopingi bitki çayları18 Ocak 2021 Pazartesi 09:33
  • Hindistan'da Kovid-19 aşısı kampanyasında 447 kişide yan etki görüldü18 Ocak 2021 Pazartesi 09:14
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar18 Ocak 2021 Pazartesi 09:01
  • İngiltere'de her 30 saniyede bir Kovid-19 vakası hastanelere kabul ediliyor17 Ocak 2021 Pazar 16:38
  • Vuhan Laboratuvarı’nda bilim insanlarından kritik itiraf 17 Ocak 2021 Pazar 11:27
  • 'Arıların Covid- 19'u tespiti konusunda bir test ve araştırma yapılması gerekiyor'17 Ocak 2021 Pazar 09:58
  • İtalya'nın 3'te 2'si Kovid-19 salgınında yüksek riskli kapsama alındı17 Ocak 2021 Pazar 09:21
  • Koca: 500 binden fazla sağlık çalışanımız aşı oldu15 Ocak 2021 Cuma 15:06
  • 'Semptomsuz koronavirüs geçirenler de aşılanacak'15 Ocak 2021 Cuma 11:07
  • MHP'nin doktor milletvekilleri aşı oldu15 Ocak 2021 Cuma 10:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti