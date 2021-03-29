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Malezya'da koalisyon ortağı UMNO, Başbakan Muhyiddin ile yollarını ayıracağını açıkladı

Malezya'da iktidar koalisyonu Ulusal İttifakı (PN) partilerinden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO), bir sonraki genel seçimlerde Başbakan Muhyiddin Yasin'in liderliğindeki Malezya Birleşik Yerli Partisi (PPBM) ile birlikte hareket etmeme kararı aldı.
Malezya'da koalisyon ortağı UMNO, Başbakan Muhyiddin ile yollarını ayıracağını açıkladı

Malezya'da iktidar koalisyonu Ulusal İttifakı (PN) partilerinden Birleşik Malay Milli Örgütü'nün (UMNO) ana muhalefet lideri Enver İbrahim ile ittifak yapacağı iddialarını da yalanlayan  UMNO Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, "Resmi veya gayriresmi, başka hiçbir parti ile bu konuda görüşmemiz olmamıştır." şeklinde konuştu.

Ahmed Zahid, bundan sonraki seçim ittifaklarında UMNO'nun baskın unsur olacağını vurguladı.

Koalisyon ortaklarından Malezya İslam Partisine (PAS) de Başbakan Muhyiddin ve PN koalisyonunu desteklememe çağrısında bulunan Ahmed Zahid, "PAS ile 2019'da kurduğumuz birliktelik, ortak bir anlayışa dayanıyordu. Parti yönetiminden bu birlikteliğe karşı dürüst ve samimi davranmasını bekliyoruz." dedi.

UMNO'nun Başbakan Muhyiddin ile bir sonraki seçimde yollarını ayırma kararı, Malezya basınında, ülkede Kovid-19 nedeniyle 1 Ağustos'a kadar ilan edilen olağanüstü halin ardından erken seçimlere gidilebileceği şeklinde yorumlandı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin, göreve gelişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla 1 Mart'ta basına verdiği röportajda, Kovid-19 salgını tehlikesi geçtikten sonra genel seçimlerin yapılacağını açıklamıştı.

Muhyiddin, "Seçimler uygun bir zamanda yapılacaktır. Şimdilik önemli olan, Kovid-19 ile mücadeledir. Bunu hallettiğimiz vakit seçimleri yapmak için bir gün bile beklemek istemiyorum. Bu konuda hiçbir endişemiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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