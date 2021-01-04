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Malezya'da sel baskınlarında 7 binden fazla kişi tahliye edildi

Malezya'nın Johor ve Pahang eyaletlerinde sağanak yağışların meydana getirdiği sel baskınları nedeniyle, 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilirken, 2 kişi hayatını kaybetti.
Malezya'da sel baskınlarında 7 binden fazla kişi tahliye edildi

İtfaiye ve Kurtarma Birimlerinden yapılan açıklamada, Johor'da sel baskınlarının olduğu bölgelerde tahliye edilen kişi sayısının hafta sonu 1780'den 6 bin 557'ye yükseldiği bildirildi.

Pahang'da ise şimdiye kadar selden etkilenen 513 kişinin güvenli bölgelere götürüldüğü kaydedildi.

Sel baskınlarında 2 kişi hayatını kaybetti
Dün Johor'da sele kapılan bir araçtaki 2 kişinin boğularak can verdiği bildirildi.

Öte yandan Pahang'a bağlı turistik kent Freaser's Hill'deki bir tepede sağanak yağışlar, toprak kaymasına yol açtı.

Tek şeritli bir yol üzerine yığılan toprak nedeniyle 13 araç mahsur kaldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri, mahsur kalan yolcuları tahliye etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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