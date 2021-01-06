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Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 22 bine çıktı

Malezya'nın 5 eyaletinde muson yağmurlarının yol açtığı sel baskınları nedeniyle evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 22 bine yükseldi.
Malezya'daki sel baskınları nedeniyle tahliye edilenlerin sayısı 22 bine çıktı

Malezya Sosyal Refah Biriminin resmi sitesindeki verilere göre, Pahang, Johor, Kelantan, Terengganu, Selangor ve Perak eyaletlerinde 1 Ocak'tan bu yana etkili olan muson yağmurları sonucu oluşan sel baskınlarından şimdiye kadar etkilenen 22 bin 641 kişi güvenli yerlere götürüldü.

Sel mağdurlarının sayısı Pahang'da 18 bin 298, Johor'da 3 bin 567, Perak'ta 520, Terengganu'da 188 ve Selangor'da 68 olarak kaydedildi.

1 Ocak'ta başlayan ve en çok Malezya'nın Johor ile Pahang eyaletlerinde etkili olan sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle iki eyalette toplam 7 binden fazla kişi evlerinden tahliye edilmişti.

İlerleyen günlerde yağışların çevre eyaletlerde etkisini göstermesi üzerine selden etkilenenlerin sayısı 20 bine yükselmişti.

Sel nedeniyle 3 kişi de hayatını kaybetmişti.

Vatandaşlara eyaletler arası seyahatleri erteleme uyarısında bulunan yetkililer, muson yağmurlarının Malezya'nın doğusundaki Borneo Adası'nda da etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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