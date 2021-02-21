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Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

Malezya'nın sipariş ettiği Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatı ülkeye ulaştı.
Malezya'ya ilk Kovid-19 aşıları ulaştı

Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 312 bin 390 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını taşıyan uçak bu sabah yerel saatle 10.00'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Sağlık Bakanı Ethem Baba, Sağlık Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, Ulaştırma Bakanı Wee Ka Sion ve Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanı Hayri Cemaleddin, aşıların sevkiyatını teftiş etmek üzere havalimanında bulundu.

Tırlara yüklenen aşılar, güvenlik güçlerinin kontrolünde aşı merkezlerine götürüldü.

Bu kapsamda Malezya'daki ilk Kovid-19 aşılamalarının 26 Şubat'ta başlaması planlanıyor.

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının ilk aşamasında sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, siyasetçiler ve 65 yaş üstü vatandaşlar aşılanacak.

Hedef yüzde 70 Kovid-19 bağışıklığı
Şimdiye kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac ve Sputnik V'den toplam 43,4 milyon doz aşı temin etmek için anlaşmaya varan Malezya'da hükümet, 2022'nin ilk çeyreğine kadar ülke nüfusunun yüzde 70'ini aşılamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, ülkedeki 600 aşı merkezinde günde 126 bin kişinin aşılanması planlanıyor.

Toplam 280 bin 272 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da, virüs kaynaklı can kayıpları 1051'i buldu. Ülkede 34 bin 468 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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