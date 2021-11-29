  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8012
  • Euro 14.4401
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 14 °C
»

Mali Müşavir Nazlıer, yenileme fonundan çoğu şirketin bilmediğini söyledi

Gazetemize konuşan Mali Müşavir Mahir Nazlıer, şirketlere vergisel bir avantaj sağlayan 'yenileme fonu' ile ilgili bilgi vererek, "Bu uygulama şirketlerimiz için çok avantajlı; ancak çoğu şirketin bu avantajdan haberi dahi yok" dedi. 
Mali Müşavir Nazlıer, yenileme fonundan çoğu şirketin bilmediğini söyledi

Mali Müşavir Mahir Nazlıer, bir vergi erteleme yöntemi olan 'yenileme fonu' uygulamasından çoğu şirketin haberdar olmadığını belirtti.

ŞİRKETLER İÇİN FAYDALI UNSUR

Nazlıer, yenileme fonu hakkında gazetemize bilgi vererek, "Yenileme fonu; yenilenmek amacıyla satılan makine, cihaz ve araç gibi iktisadi kıymetlerden ortaya çıkan kârın ya da sigortadan gelen paranın vergileme kapsamı dışında 3 yıl boyunca tutulabilmesidir. Bu uygulama şirketlerimiz için oldukça faydalı bir unsurdur" dedi.

ŞİRKET SAHİPLERİ BU SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Nazlıer, 'yenileme fonu'  uygulamasının yaşanan küresel ekonomik krizin etkisinde kalan şirketler için oldukça hayati bir önem taşıdığını ifade etti. Nazlıer, "Satılan araç ve demirbaşlardaki kârın yeni araç ve demirbaşlar alınıncaya kadar eğer yenisi alınmazsa maksimum 3 yıl vergi dışı tutulabilmesi vergisel bir avantajdır. Farkındalığı olan şirket sahipleri bu uygulamadan faydalanabilir. Ama çoğu şirketimizin kendilerine sunulan bu vergisel avantajdan haberi dahi yok" ifadelerini kullandı.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 29 Kasım 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ29 Kasım 2021 Pazartesi 11:04
  • Kalecik’teki cezaevi müdürlüğü tavuk üretiminde fabrika gibi hizmet veriyor29 Kasım 2021 Pazartesi 09:25
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Saray Birlik Sanayi Sitesindeki yolları asfaltladı29 Kasım 2021 Pazartesi 09:17
  • HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, asgari ücretin geniş bir katılımla belirlenmesi gerektiğini söyledi29 Kasım 2021 Pazartesi 09:10
  • Akyurt Belediyesi peyzaj bitkilerini kendi seralarında üretiyor27 Kasım 2021 Cumartesi 00:11
  • Başkent Ankara, Cağ Kebabı Festivali’ne ev sahipliği yapıyor27 Kasım 2021 Cumartesi 00:10
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veriyoruz” dedi.26 Kasım 2021 Cuma 00:12
  • İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, alınan kararların gazetelerde duyurulması kararı aldı26 Kasım 2021 Cuma 00:11
  • TYB, TEDED, ASBÜ ve Yunus Emre Enstitüsü’nün ortak düzenlediği etkinlikte Türkçe’nin içinde bulunduğu durum konuşulacak26 Kasım 2021 Cuma 00:10
  • Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan’dan Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce başlatılsın çağrısı25 Kasım 2021 Perşembe 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti