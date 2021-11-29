Mali Müşavir Nazlıer, yenileme fonundan çoğu şirketin bilmediğini söyledi

Gazetemize konuşan Mali Müşavir Mahir Nazlıer, şirketlere vergisel bir avantaj sağlayan 'yenileme fonu' ile ilgili bilgi vererek, "Bu uygulama şirketlerimiz için çok avantajlı; ancak çoğu şirketin bu avantajdan haberi dahi yok" dedi.

Mali Müşavir Mahir Nazlıer, bir vergi erteleme yöntemi olan 'yenileme fonu' uygulamasından çoğu şirketin haberdar olmadığını belirtti.

ŞİRKETLER İÇİN FAYDALI UNSUR

Nazlıer, yenileme fonu hakkında gazetemize bilgi vererek, "Yenileme fonu; yenilenmek amacıyla satılan makine, cihaz ve araç gibi iktisadi kıymetlerden ortaya çıkan kârın ya da sigortadan gelen paranın vergileme kapsamı dışında 3 yıl boyunca tutulabilmesidir. Bu uygulama şirketlerimiz için oldukça faydalı bir unsurdur" dedi.

ŞİRKET SAHİPLERİ BU SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Nazlıer, 'yenileme fonu' uygulamasının yaşanan küresel ekonomik krizin etkisinde kalan şirketler için oldukça hayati bir önem taşıdığını ifade etti. Nazlıer, "Satılan araç ve demirbaşlardaki kârın yeni araç ve demirbaşlar alınıncaya kadar eğer yenisi alınmazsa maksimum 3 yıl vergi dışı tutulabilmesi vergisel bir avantajdır. Farkındalığı olan şirket sahipleri bu uygulamadan faydalanabilir. Ama çoğu şirketimizin kendilerine sunulan bu vergisel avantajdan haberi dahi yok" ifadelerini kullandı.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA