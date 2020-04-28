Mali ve Nijer'den getirilen 151 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Afrika ülkelerinden Mali ve Nijer’den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilen 151 Türk vatandaşı, Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 151 kişi, Mali ve Nijer'den kalkan uçaklarla Erzurum'a getirildi.

Özel kıyafetli görevlilerce uçakta ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından uçaktan indirildi.

Bagajları dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin bulunduğu konvoyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara götürüldü.

Tahliye edilen vatandaşlardan Adem Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok güzel bir yolculuğun ardından Erzurum'a geldiklerini belirterek, "Allah devletimize zeval vermesin, her şey için çok teşekkür ederim. Orada çalıştığımız inşaat şirketi ciddi önlemler aldı, herkes şu anda karantinada. Türkiye'ye dönmek için doldurduğumuz formlar şirketimiz kanalıyla büyükelçiliğe verildi ve ülkemize döndük. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.