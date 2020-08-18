  • BIST 1.097
  • Altın 472,532
  • Dolar 7,3521
  • Euro 8,7740
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor

Kati ve Bamako arasındaki yollar kapatıldı.
Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor

Mayıstan bu yana siyasi krizle mücadele eden Mali'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati kentinde bulunan Soundjata garnizonunda sabah saatlerinden bu yana silah sesleri duyuluyor ve askeri hareketlilik yaşanıyor.

Tüm dükkan, işletme ve kamu binalarının kapalı olduğu Bamako'da, şehir sakinleri arasında panik ve endişe havasının hakim olduğu görülüyor.

Askeri araçların Kati'den Bamako'ya ilerlediği, garnizona giden yolların kapatıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, askeri bir darbe ihtimalinin güçlü olduğunu doğruladı.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre, Norveç'in Bamako Büyükelçiliği de askeri hareketlilik nedeniyle bölgedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fransa'nın Bamako Büyükelçiliği ise "Bamako'da yaşanan ciddi huzursuzluk nedeniyle vatandaşlarımıza evde kalmaları tavsiye ediliyor." açıklamasında bulundu.

Öte yandan yerel basında, bazı bakanların ve yüksek rütbeli askerlerin bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar da yer alıyor.

Kati askeri kampı, 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'ye karşı düzenlenen askeri darbede önemli rol oynamıştı.

Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacak18 Ağustos 2020 Salı 15:26
  • Başkentte 'Mahalle Denetim Ekipleri' mesaiye başladı18 Ağustos 2020 Salı 15:25
  • RTÜK: RTÜK, medyaya baskı yapmaz18 Ağustos 2020 Salı 15:21
  • Türk müteahhitlere 'Gine'ye yatırım yapın' çağrısı18 Ağustos 2020 Salı 15:20
  • Mali'de askeri araçlar başkent Bamako'ya ilerliyor18 Ağustos 2020 Salı 15:19
  • Deyrizor’da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG’yle çatışıyor18 Ağustos 2020 Salı 15:17
  • Bakan Pekcan: Son 1 yılda kadın esnaf sayımız 33 bin arttı18 Ağustos 2020 Salı 15:12
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Biden'ın sözlerine muhalefet hala net bir cevap veremedi18 Ağustos 2020 Salı 15:05
  • Trabzon'da şarbon karantinası18 Ağustos 2020 Salı 14:57
  • İtalyan Koyu'nda 'düşüncesiz tatilcinin' çöpleri doğal güzelliği bozuyor18 Ağustos 2020 Salı 14:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti