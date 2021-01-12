  • BIST 1.536
  • Altın 444,853
  • Dolar 7,4513
  • Euro 9,0540
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 5 °C
»

Mali'de sivil toplum Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma istiyor

3 Ocak'ta Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve sivillerin yaşamını yitirdiği belirtilen hava saldırısına ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.
Mali'de sivil toplum Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma istiyor

Mali'deki sivil toplum kuruluşları (STK), 3 Ocak'ta Fransız Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin düzenlediği ve sivillerin yaşamını yitirdiği belirtilen hava saldırısına ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Mali İnsan Hakları Derneği (AMDH) tarafından yapılan ortak açıklamada, hava saldırısının hedefi olan Bounti köyünde "gerçekte neler yaşandığının gün yüzüne çıkması için" tarafsız, adil ve derinlemesine bir soruşturmanın açılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bölge sakinlerinin sivillerin hedef alındığını söylediğini ancak Fransa'nın ise sadece teröristlerin vurulduğunu açıkladığı hatırlatıldı.

Bu karışıklığın ortadan kaldırılması için Fransa ve Mali'ye, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) İnsan Hakları Ofisi bünyesinde bağımsız bir soruşturma komisyonunun kurulması önerisinde bulunuldu.

Mali'nin Mopti bölgesinde yer alan ve ağırlıklı Fulanilerin yaşadığı Bounti köyü, 3 Ocak'ta hava saldırısına uğramış ve yerel halk saldırıda sivillerin öldüğünü söylemişti.

Fransa'dan daha sonra yapılan açıklamada ise köye Barkhane Operasyonuna bağlı güçlerin hava saldırısı düzenlediği ve sadece teröristlerin vurulduğu belirtilmişti.

Mali ordusu da Fransa'nın ifadelerini destekleyerek sivil kayıp olmadığını doğrulamıştı.

AA muhabirinin ulaştığı Mali Fulani Kültür Dostları Derneği (Tabital Pulaaku) ise saldırıda 19 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtmiş aralarında terörist bulunmadığını vurgulamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malezya'da Kovid-19 nedeniyle 1 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan edildi12 Ocak 2021 Salı 09:18
  • AB'nin yolsuzlukla mücadele ofisi, Frontex hakkında soruşturma açtı12 Ocak 2021 Salı 09:18
  • Trump Biden'ın yemin töreni için Washington DC'de 'acil durum' ilan etti12 Ocak 2021 Salı 09:16
  • Trump ve Pence Kongre baskınının ardından ilk kez bir araya geldi12 Ocak 2021 Salı 09:16
  • Facebook Trump destekçilerinin kullandığı 'çalmayı durdur' içerikli tüm paylaşımları kaldırıyor12 Ocak 2021 Salı 09:15
  • Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı12 Ocak 2021 Salı 09:14
  • Körfez'de uzlaşının ardından ilk Suudi Arabistan uçağı Katar'a ulaştı12 Ocak 2021 Salı 09:14
  • ABD İç Güvenlik Bakanlığını vekaleten yürüten Chad Wolf istifa etti12 Ocak 2021 Salı 09:13
  • Biden'ın yemin töreni için Washington'daki Ulusal Muhafız sayısı 15 bini bulabilir12 Ocak 2021 Salı 09:12
  • Mali'de sivil toplum Fransa'nın hava saldırısıyla ilgili soruşturma istiyor12 Ocak 2021 Salı 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti