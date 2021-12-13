Maliye Bakanı'ndan faiz açıklaması

Bakan Nebati: "Faiz artırmama konusunda kesin kararlıyız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘Faiz indirimi devam edecek mi’ sorusuna “Onu bilmem ama artırmama konusunda kesin kararlıyız. Ve bu işi biz oturtacağız Allah’ın izniyle” cevabını verdi.

Habertürk’ten Sevilay Yılman’a konuşan Nebati, “Kur artışı bırakılmıştı ama Merkez Bankası birkaç kez müdahale etti. Bu sizin modele uygun mu?” sorusuna ise “Tabii… Çünkü dışarıdan herhangi bir saldırı yok. Çok net olarak söylüyorum. İçeride birkaç manipülatif, spekülatif işlemler var. Merkez Bankası da onların bu hamlelerine karşı hamle yapıyor” dedi.

Yılman’ın ‘siz gerçekten bu modelin başarıya ulaşabileceğine inanıyor musunuz?’ sorusu için ise Nebati şu değerlendirmeyi yaptı:

“Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. “Güvenin, inanının bize” dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven.”