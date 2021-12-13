Mali’ye Cansuyu Oldular

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Türkiye’de ve dünyanın birçok bölgesinde muhtaçların yardımına koşmaya devam ediyor. Son olarak Mali’de büyük bir yardım organizasyonu gerçekleştiren dernek, Malili muhtaçlara umut ışığı oldu.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Afrika’nın yoksul ülkelerinden Mali’nin Segou bölgesinde hayırsever bağışçılarının desteği ile yaptırdığı Ramazan Eryılmaz ve Ailesi Külliyesi’nin ek binasının açılışını gerçekleştirdi. Daha önce camii ve 12 sınıflık bir okuldan inşa edilen külliyeye yeni 6 sınıflık ek bina yapılarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Açılışı yapılan okulda; Ana sınıfı, ilk ve orta okul olmak üzere 530 öğrenci eğitim görecek. Açılışa bölgenin yetkili isimleri, bölge halkı, Cansuyu Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz ile Dış ilişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan katıldı.

Hacı Fahrettin Camii’nin açılışı yapıldı

Cansuyu Derneği, Mali’nin Başkenti Bamako’nun Kalaban bölgesinde Hacı Fahrettin Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. 5000 metrekarelik arsa üzerine 500 metrekare olarak inşa edilen Camii bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak ve 1200 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek. Dernek, ilerleyen süreçte Cami’nin yanına bir kadın doğum ve çocuk hastanesi ile okul yaptırmayı planlıyor.

10 bin Malili muhtaca dağıtıldı

Hayırsever vatandaşların emanetleriyle alınan adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek etleri Malili muhtaçlara dağıtıldı. 10 bin mazlum ve muhtacın faydalandığı dağıtımlar dolayısıyla, insanların hanelerine kurban etleri girmiş oldu.

“Malili kardeşlerimize umut olduk”

Gerçekleştirilen faaliyet hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Temsilcisi Ahmet Yorulmaz şunları söyledi: “Cansuyu olarak dünyanın dört bir yanındaki gerçek muhtaçlara ulaşmaya devam ediyoruz. Derneğimiz Afrika’nın birçok ülkesinde camiler, okullar ve külliyeler inşa ederek kalıcı eserler bırakıyor. Bizlerde bu yardımlar kapsamında Batı Afrika Ülkesi Mali’deyiz. Önce ülkenin 2. Büyük şehri olan Segou bölgesinde daha önce inşa ettiğimiz Ramazan Eryılmaz ve Ailesi Külliyesi’ne ek bina yaptırdık ve onun açılışı yapıyoruz. 6 sınıftan oluşan ek binadan sonra toplamda 530 öğrencinin eğitim gördüğü 18 sınıflık bir okul yaptırmış olduk.” dedi. Mali’de yapılan diğer projelere de değinen yorulmaz: “Mali’nin Başkenti Bamako’da ise Hacı Fahrettin Camii’nin açılışı gerçekleştirdik. 5000 metrekare üzerine bir alan üzerine 500 metrekare olarak inşa ettiğimiz camide 1200 kişi ibadetini gerçekleştirebilecek. Ayrıca buraya bir okul ve kadın doğum hastanesi yaparak burayı bir kompleks haline getirmeyi planlıyoruz. Okul ve cami açılışlarımızın haricinde adak, akika ve şükür kurbanlarını keserek etlerini 10 bin muhtaç kardeşimize dağıttık. Yapılan yardımlarla Malili kardeşlerimize umut olduk. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek.” dedi.