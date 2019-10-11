Maliyeti düşük, kazancı yüksek... 40 yıl sonra ilk üretim

Antalya'nın Demre ilçesinde, 1970’li yıllarda muz üretimini bırakan ve seracılık yapmaya başlayan çiftçiler, 40 yıl aradan sonra ilk kez muz üretimi yaptı.

Antalya'nın Demre ilçesinde, 1970’li yıllarda muz üretimini bırakan ve seracılık yapmaya başlayan çiftçiler, 40 yıl aradan sonra ilk kez muz üretimi yaptı. Serada yapılan muz üretimi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Tarla Günü'nde tanıtıldı.

Türkiye'nin muz üretim merkezlerinden Antalya'da, Alanya, Gazipaşa, Manavgat ve Serik ilçelerinden sonra Demre'de de muz üretimine başlandı. 1970'li yıllarda getirisi daha iyi olduğunu için muz bahçelerini sökerek örtü altı tarıma geçiş yapan ve domates, salatalık, patlıcan, biber gibi ürünler yetiştiren üreticiler, yeniden muz üretimine yöneldi. 19 bin 500 dekar alanda örtü altı tarım yapılan Demre'de, 40 yıl aradan sonra muz üretimine başlandı.



İlk üretimi yapan ziraat mühendisi Yusuf Orakçı, geçen yıl 2 dekar serada diktiği 380 muz fidanından bu yıl ilk hasadı yaptı. Dekar başına 8,5 ton olmak üzere toplam 17 ton ürün elde eden Orakçı'nın, gelecek yıl dekardan beklentisi 9- 10 ton. Kilosu, toptan 5 lira 70 kuruştan satılan muzdan yaklaşık 100 bin lira gelir hedefleniyor.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Koparıcı, üreticiler, ziraat mühendisleri ve muz fidesi üretimi yapan Grow Fide temsilcilerinin katılımıyla Yusuf Orakçı'nın serasında 'Tarla Günü' düzenlendi. Tarla Günü'nde sera hakkında bilgi veren Yusuf Orakçı, işçilik dahil dekar başına maliyetin 6 bin lira olduğunu söyledi.



Serada üretilen muzun en büyük ilacının günde iki kez sulamak olduğunu kaydeden Orakçı, "Sulama seranın içinde yağmurlama sistemiyle yapılıyor. Bol miktarda keçi gübresi veriyoruz. Bir yıl içinde bir kez kırmızı örümcek ve yeşil kurda karşı ilaç yapıldı. Dikim yaparken kök hastalıklarına karşı toprağa ilaçlama yapıldı" dedi.



MALİYETİ DÜŞÜK, KAZANCI YÜKSEK



Yusuf Orakçı, "Bu yıla kadar klasik ürün olan domates, biber, patlıcan yetiştiriyorduk. Yenilik olsun diye muz üretimine başladık. Fidan dikiminden bir yıl sonra hasada başladık. Sebzeye göre girdi maliyeti daha düşük ve kazancı daha yüksek" dedi.



40 YIL SONRA İLK ÜRETİM



Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz ise domates ve biberden farklı olarak muz üretimi gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Serada yaptığı için farklı bir üretim olduğunu kaydeden Oğuz, "Demre'de bu tür farklı üretimlere Ziraat Odası olarak destek vereceğiz. İlçemizde 1970'lere kadar yerli muz üreticiliği vardı. Ancak seracılığın başlamasıyla geliri daha iyi olduğu için üreticiler domates, biber, patlıcan, salatalık gibi ürünleri yetiştirmeye başladı. O dönemde ne kadar alanda üretim yapıldığına dair net bir kayıt yok. Gelinen noktada 40 yıl aradan sonra ilk kez muz üretimi yapıldı" dedi.