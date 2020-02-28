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Maltepe Esnafı Çok Dertli

Ankara’da AVM’lerin hızla çoğalması küçük esnafın korkulu rüyası haline geldi. Başkent'in en eski ve köklü iş hanlarından Soysal Pasajı esnafının ardından Maltepe Pazarı esnafı da piyasanın durgunluğu ve AVM’lerden dert yandı. 
Maltepe Esnafı Çok Dertli

Ankara’da son dönemde AVM sayısının hızla artması küçük esnafın işlerini bir hayli yavaşlattı. Başkent'in en eski ve köklü iş hanlarından Soysal Pasajı esnafının ardından Maltepe Pazarı esnafı da piyasanın durgunluğu ve AVM’lerden dert yanıp, devletten destek beklediklerini kaydetti. 

Maltepe Pazarı İdari İşler Müdürü Namık Ayan, çarşı esnafının durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Maltepe’de esnafın işlerinin kötüye gittiğini söyleyen Ayan, ödemelerini yapamayan, ticaret yapmakta zorlanan birçok esnaf olduğunu belirtti. 260 esnafın olduğu çarşıda 6 bin 500 çalışanın ekmek yediğini hatırlatan Ayan, “Ticarette önünü görememek çok kötüdür. Esnafın durumu şu an çok iyi değil. Esnaf artık günübirlik yaşamaya başladı. Gün kurtarmaya çalışıyor” dedi.

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ESNAFIN İŞLERİ DURGUN
Ayan, vatandaşın alım gücünün düşmesinin de işleri büyük oranda etkilediğini, esnafın işlerinin gerilediğini söyledi. “İşler çok durgun. Esnaf vergisini, SSK’sını, Bağ-kur’unu ödeyemiyor. Esnaf her yıl yapılandırma bekliyor” diyen Ayan, “Yapılandırmaları dahi 3-4 ay ödeyebiliyorlar. Daha sonra onu da ödeyemiyorlar. İş olsa esnaf daha dik duracak ama işler kötü” dedi.

ÜRETİM TÜKETİM BAĞI KOPARILMAMALI
“Üretim ile tüketim arasındaki bağın koparılmaması gerektiğini dile getiren Ayan, “Üretim ile tüketim arasındaki bağ koptuğunda işler kötüye gidiyor. Gün geçtikçe de kötüye gidiyor ve esnaf önünü göremiyor. Ticarette önünü görememek çok kötüdür. Esnafın durumu şu an çok iyi değil. Esnaf artık günübirlik yaşamaya başladı. Gün kurtarmaya çalışıyorlar” diye ekledi. 

260 ESNAF VAR
Ayan şöyle devam etti: “Esnafı sadece toptancıya ödediği para ile ya da müşteriye sattığı mal ile değerlendirmemek lazım. Hepsinin birer ailesi var. Burada 260 esnaf var. Esnaf işlerden olumsuz etkilenince, toptancı, aileler, okuttukları çocuklar hepsi etkileniyor. Bunlar hepsi bir zincir gibi birbirine bağlı. Biri koptuğunda hepsini etkiliyor ve çaresizlik başlıyor. Çaresizlik kadar kötü bir şey yoktur.”

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SAMİMİ VE HALK DİLİ VAR
Maltepe Pazarı’nda alışveriş merkezlerinin griliği yok diyen Ayan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buraya gelen insan gelir çayını içer, sohbetini yapar, indirimini yaptırır. Alışveriş merkezlerinde böyle değildir.  Alışveriş merkezleri ile bizi karıştırmamak lazımdır. Bizim konseptimiz çok farklıdır. Alışveriş merkezlerinde samimiyetsizlik vardır. Burada müşteri ile birebir ilişki vardır. Muhatap fazlasıyla vardır. Türk milletimiz sıcak kanlıdır samimiyeti sever. Maltepe Pazarı Ankara’da artık bir isim. Artık bir nostaljidir. Ticarethaneden çıkmış durumda, buraya alışan müşteri her daim gelir. Çünkü burada halk dili var.”

DESTEK BEKLİYORUZ 
Ayan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, kendilerine olabildiğince sahip çıktığını söyledi ve teşekkür etti. Ayan “Devletten vergi, yapılandırma, ödemeler konusunda yardım ve destek bekliyoruz” talebinde bulundu. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA-

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