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Maltepe'de 1 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

MALTEPE'de akşam saatlerinde eşini işten alıp eve getiren bir kişi, oturduğu binanın önünde kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Maltepe'de 1 kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. İbrahim Uygur (55), otomobiliyle işten aldığı eşi Azime Uygur ile birlikte evine geldi. Aracını park edip aşağı indiği sırada sokağa gelen kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, İbrahim Uygur'a iki el ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan Uygur'un kanlar içinde yere yığılmasının ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İbrahim Uygur olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Uygur hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler bölgeden geçen motosikletlileri durdurarak kimlik sorgulamaları ve üst aramalarını yaptı.

Orada bulunan bir mahalle sakini, “Biz evde oturuyorduk. 2 el silah sesi duyduk. Çığlıklar duyduk, dışarı çıktık. Baktık bizim komşumuz yerde yatıyor kanlar içinde. Motorlu biri gelmiş, 2 el ateş etmiş sonra kaçmış. Durumu çok kötüydü. Kafadan ve omuzdan yara almış bildiğimiz kadarıyla. Ambulans çok geç geldi, en az 20-25 dakika sürdü" dedi.

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