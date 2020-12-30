  • BIST 1.460
  • Altın 445,978
  • Dolar 7,3721
  • Euro 9,0514
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
» »

Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada

Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız'ın binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Maltepe'de üniversite öğretim görevlisi Aylin Sözer (48)'in boğazını keserek öldüren Kemal Ayyıldız'ın cinayet öncesi görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 32 yaşındaki Kemal Ayyıldız 'ın saat 08.48 sıralarında binaya geldiği görülüyor. Yalpalayarak yürüyen Ayyıldız daha sonra binaya giriyor. Ayyıldız, saat 13.00 sıralarında polis tarafından binadan çıkarılmıştı. Kemal Ayyıldız'ın üzerinden de Sözer'e ait ziynet eşyaları çıkmıştı.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Cinayetle ilgili Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denilmişti:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen Kasten Öldürme konusu ile ilgili olarak yapılan ilk belirlemelere göre; sabah 08.00 civarı Kemal Ayyıldız'ın, Aylin Sözer isimli kadın şahsın evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde kadını öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli Kemal Ayyıldız gözaltına alınmış, olay ile ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır" 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren kişinin binaya giriş anı kamerada
Hırvatistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan’da 6.3 büyüklüğünde deprem
Boğanın sahibine saldırısı kamerada
Boğanın sahibine saldırısı kamerada
Asgari ücret 2021 için 500 lira artışla net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi
Asgari ücret 2021 için 500 lira artışla net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
Direksiyonu söküp, arkadaşına verdi; kurbağacık anahtarla aracı kullandı
Son Eklenen Videolar
Paralimpik yüzücü Elif İldem azmiyle engel tanımıyor
Paralimpik yüzücü Elif İldem azmiyle engel tanımıyor
ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı
ABD'nin Nashville kentindeki patlamanın şüphelisinin intihar bombacısı olduğu ortaya çıktı
Bakan Akar: Katil Hafter ve destekçileri Türk unsurlarına saldırı girişiminde meşru hedef olarak görülecektir
Bakan Akar: Katil Hafter ve destekçileri Türk unsurlarına saldırı girişiminde meşru hedef olarak görülecektir
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
TOGG'dan tanıtımın yıl dönümüne özel video paylaşımı
MSB acı haberi duyurdu - Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu - Hakkari'de çığ altında kalan 1 asker şehit oldu
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti