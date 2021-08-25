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Maltepe'de bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi

Maltepe'de 5 aylık bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi.
Maltepe'de bebeğini rehin alan baba evi ateşe verdi

Gülsuyu Mahallesi Eski Üsküdar Caddesi'nde bir kişinin evini yaktığı ve bebeğini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.  İtfaiye ekipleri dışarıdan müdahale ettiği yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Şüpheli Baki Ü., polisin çabası sonucu ikna oldu. Bebeği polis ekipleri teslim alırken Baki Ü. elindeki bıçakla kendisine zarar verdi. Yaralı Baki Ü.'nün, karısıyla boşanma aşamasında olduğu ve olaydan önce tartıştığı belirtildi. İkna çalışması sırasında bir polis memuru da cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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