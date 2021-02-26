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Maltepe'de çöp yığınları artıyor

Maltepe'de belediye işçilerinin greve başlamasının ardından çöp yığınları her geçen gün artıyor.
Maltepe'de çöp yığınları artıyor

Maltepe Belediyesi'nde çalışan bin 500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Şubat'ta greve başladı. Bu tarihten beri  Maltepe'de çöpler toplanmıyor. Sokak aralarında, yol kenarlarında bulunan çöp konteynerleri taşmış durumda. Maltepeliler ise özellikle salgın sürecinde yaşanan bu durumdan endişeli olduklarını dile getirdi. Oluşan çöp yığınları havadan görüntülendi.
 

"MALTEPE'MİZİN HALİNE BAKIN RAHATSIZIZ"

Atatürk Caddesi'nde yürüyen Recep Karataş, "Her şey bambaşka olacaktı ya oldu işte. Her şey bambaşka oldu ne güzel. Söyledikleri aynen oldu" dedi. Murat Teker ise, "Maltepe olarak en çok vergiyi veren ilçeyiz. Sadece burası değil Bağlarbaşı Mahallesi'nde de her yer çöp. Mahalleli olarak bu durumdan rahatsızız" diye konuştu.

Ersan Parlak da, "Merkez Maltepe'deyiz. Maltepemizin haline bakın. İşçilere verilen sözler nerede kaldı? Bu çöplerin hali ne? Bir de virüs sürecindeyiz. Ortamın halini herkes biliyor. Yaşanan sıkıntılara bakın. Hani işçilerin yanındaydı? Kimse kimsenin yanında değil. Belediyede çalışan işçi arkadaşların daha çok hak ettiğine inanıyorum. Ama adamların aldığı asgari ücreti bile geçmiyor. Bence verilen hiçbir sözlerin karşılığı yok" şeklinde konuştu.

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