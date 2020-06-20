  • BIST 113.612
  • Altın 384,141
  • Dolar 6,8443
  • Euro 7,6699
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Maltepe'de sosyal mesafesiz ev partisine 37 bin 800 lira ceza

Maltepe'de polis ekipleri doğum günü partisi yapılan günlük kiralık eve baskın düzenledi. 12 kişiye toplam 37 bin 800 lira para cezası kesildi.
Maltepe'de sosyal mesafesiz ev partisine 37 bin 800 lira ceza

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe Altıntepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinlerinin polis ekiplerine günlük kiralık bir evde parti yapıldığını ihbar etmesi üzerine ekipler adrese baskın düzenledi. 

Polisler, ihbar edilen eve giderek kapıyı çaldı. İçeride bulunan Yasemin C.K., ise kapıyı açtı. Eve giren ekipler Yasemin C. K., Onur K., Seren Y., Didem S., Demet B., Ozan T., Arife G., Metehan A., Celal S., Ahmet İlter A., Sena İrem A., İlkay E. Ö. isimli 12 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadan ve maske takmadan doğum günü partisi yaptıklarını tespit etti. Evdeki kişilere Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplamda 37 bin 800 TL para cezası kesildi. Günlük kiraya verilen ev ise ruhsatsız olması nedeniyle mühürlendi. Yasemin C.K., evi bir günlüğüne 450 lira karşılığında Doğaç T. isimli kişiden kiraladığını ve evde arkadaşlarıyla doğum günü partisi yaptıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu19 Haziran 2020 Cuma 23:09
  • WhatsApp'ta çevrimiçi ve son görülme özelliği kayboldu19 Haziran 2020 Cuma 23:08
  • Bakan Akar: Peşlerini bırakmadık bırakmayacağız19 Haziran 2020 Cuma 22:24
  • MSB'den, MSÜ sınavındaki 'koronavirüs' iddialarına ilişkin açıklama19 Haziran 2020 Cuma 22:23
  • Bakan Dönmez: Son 20 yılın rekorunu kırdık19 Haziran 2020 Cuma 22:22
  • Hami Aksoy: Mesnetsiz ve talihsiz iddiaları reddediyoruz19 Haziran 2020 Cuma 22:20
  • ABD'ye tarifeli uçuşlar başlıyor19 Haziran 2020 Cuma 21:23
  • Sivas'ta sağanak tarım arazilerine zarar verdi19 Haziran 2020 Cuma 21:22
  • K.Maraş'a şehit ateşi düştü19 Haziran 2020 Cuma 21:21
  • Ekili tarım arazileri sular altında kaldı19 Haziran 2020 Cuma 21:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti