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Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başlayan gemi battı.
Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

Maltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan ''AYİŞ'' isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.

Gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.

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