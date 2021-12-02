Maltepe'de su almaya başlayan Ro-Ro gemisi battı

Maltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan ''AYİŞ'' isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.
Gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.
Maltepe Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı olan ''AYİŞ'' isimli Ro-Ro gemisi, önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle su almaya başladı.
Gemi, sabah saatlerinde tamamen batarken polis iskele çevresine güvenlik şeridi çekti.
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