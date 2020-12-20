  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Maltepe'de trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı

MALTEPE'de bir apartmanın girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Mahallenin büyük bir kısmında elektrikler kesildi.
Maltepe'de trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı

Olay, saat 18.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Yaşanan gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, elektrik ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı sokakta bekledi. Patlama nedeniyle mahallenin büyük bir kısmında elektrik kesildi. Elektrik ekipleri ise trafoyu eski haline getirmek için çalışma başlattı.
 

"200-300 KİŞİ TEHLİKE ALTINDA"

Trafonun bulunduğu binada oturan Gökhan Bulutoğlu, “20 yıldır bu binada oturuyoruz. Biz her yere başvuru yaptık. Burada boş yer yoktu, Fındıklı'daki yerleşkeden dolayı yer bulamadılar. Burada nerden baksan 20 tane aile oturuyor. Çevredeki binaları sayarsak 200-300 kişi tehlike altında. Bundan 3 ay önce yine patladı, yangın oldu. Biz yine binayı boşalttık. Yatalak var, şu anda beşinci katta 2 kişi var. İndiremedik, duman altı her yer. Üçüncü katta yatalak hasta var onu da indiremedik" dedi.



"ELEKTRİKLER KESİLDİ, DOĞALGAZ OLMAYACAK"

Dışarıda bulunan bir vatandaş ise, “Ailecek evdeydik, yasak var. Oyun oynuyordum, bir ses geldi. Karşı komşum dışarı fırlayınca ben de kesin bir şey oldu dedim. Bir baktık trafo. Bu trafoda hep oluyor böyle şeyler. Elektrikler kesildi, doğalgaz olmayacak. Çoğunlukla burada zaten yaşlı kesim var. Soğukta ne yapacaklar belli değil. Hafta sonu olduğu için insanların hepsi evde. Evde oturdukları için elektriğe yükleniyorlar. Trafo da kaldırmıyor" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Konya Ovası'na son yağışlarla çiftçi, nefes aldı'20 Aralık 2020 Pazar 09:51
  • Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor19 Aralık 2020 Cumartesi 11:57
  • Van, Bitlis, Muş ile Hakkari'de buzlanma ve don olayı bekleniyor19 Aralık 2020 Cumartesi 11:56
  • Elpek bezi, kadınların ellerinde hayat buluyor19 Aralık 2020 Cumartesi 08:28
  • Pandemi yüzünden sucuklarını evde yapıyorlar19 Aralık 2020 Cumartesi 08:26
  • Dağlardan topladıkları defneden günlük 500 lira kazanıyorlar19 Aralık 2020 Cumartesi 08:25
  • Pandemide işçi sayısını 20'den 60'a çıkardı19 Aralık 2020 Cumartesi 08:24
  • Manavgat’ta trafik kazası: 4 yaralı18 Aralık 2020 Cuma 21:15
  • Bacadan düşen kıvılcım samanları yaktı18 Aralık 2020 Cuma 21:14
  • Vinç yüklü TIR, alt geçitte sıkıştı18 Aralık 2020 Cuma 20:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti