Maltepe'de trafo patladı, mahalle elektriksiz kaldı

MALTEPE'de bir apartmanın girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yaşanan gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Mahallenin büyük bir kısmında elektrikler kesildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından trafoda yangın çıktı. Yaşanan gürültüyü duyan mahalle sakinleri panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, elektrik ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı sokakta bekledi. Patlama nedeniyle mahallenin büyük bir kısmında elektrik kesildi. Elektrik ekipleri ise trafoyu eski haline getirmek için çalışma başlattı.



"200-300 KİŞİ TEHLİKE ALTINDA"



Trafonun bulunduğu binada oturan Gökhan Bulutoğlu, “20 yıldır bu binada oturuyoruz. Biz her yere başvuru yaptık. Burada boş yer yoktu, Fındıklı'daki yerleşkeden dolayı yer bulamadılar. Burada nerden baksan 20 tane aile oturuyor. Çevredeki binaları sayarsak 200-300 kişi tehlike altında. Bundan 3 ay önce yine patladı, yangın oldu. Biz yine binayı boşalttık. Yatalak var, şu anda beşinci katta 2 kişi var. İndiremedik, duman altı her yer. Üçüncü katta yatalak hasta var onu da indiremedik" dedi.





"ELEKTRİKLER KESİLDİ, DOĞALGAZ OLMAYACAK"



Dışarıda bulunan bir vatandaş ise, “Ailecek evdeydik, yasak var. Oyun oynuyordum, bir ses geldi. Karşı komşum dışarı fırlayınca ben de kesin bir şey oldu dedim. Bir baktık trafo. Bu trafoda hep oluyor böyle şeyler. Elektrikler kesildi, doğalgaz olmayacak. Çoğunlukla burada zaten yaşlı kesim var. Soğukta ne yapacaklar belli değil. Hafta sonu olduğu için insanların hepsi evde. Evde oturdukları için elektriğe yükleniyorlar. Trafo da kaldırmıyor" diye konuştu.