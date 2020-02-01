  • BIST 119.140
  • Altın 305,717
  • Dolar 5,9765
  • Euro 6,6232
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

Maltepe'de zincirleme kaza

Maltepe'de D-100 Karayolu üzerinde gerçekleşen ve 3'ü polis aracı toplam 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Maltepe'de zincirleme kaza

İsatanbul'da D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden iki otomobil, Küçükyalı mevkisine geldikleri sırada maddi hasarlı kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine giden 3 ayrı polis ekibi, yol üzerinde güvenlik önlemi almak ve kazaya müdahale etmek üzere araçlarını yol kenarına bıraktı.

3 POLİS ARACINA ÇARPTI

O sırada kazanın yaşandığı bölgeye giden başka bir otomobil, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu polis araçlarına çarptı. 

Toplamda 7 aracın karışmış olduğu kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Polis araçlarına çarpan otomobildeki sürücü ve bir yolcu, çarpmanın etkisiyle yaralandı. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki polislerden ikisinin de kaza sırasında yaralandığı ancak durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sarıyer'de polis okulu, uyuz nedeniyle tatil edildi01 Şubat 2020 Cumartesi 08:12
  • 3 bin kişi yağmur duası için toplandı01 Şubat 2020 Cumartesi 08:10
  • Maltepe'de zincirleme kaza01 Şubat 2020 Cumartesi 07:59
  • İstanbul Üniversitesi'nden Korona Virüs raporu01 Şubat 2020 Cumartesi 04:12
  • Musul'da ABD üssüne saldırı01 Şubat 2020 Cumartesi 04:09
  • İsveç'te ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü01 Şubat 2020 Cumartesi 04:06
  • Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam01 Şubat 2020 Cumartesi 04:04
  • İngiltere’nin olaylı Brexit süreci sona erdi01 Şubat 2020 Cumartesi 04:03
  • Elazığ'da deprem!01 Şubat 2020 Cumartesi 04:02
  • Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de maske stokları tükeniyor31 Ocak 2020 Cuma 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti