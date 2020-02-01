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Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı

Maltepe'de D100 Karayolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si polis 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 2'si polis 4 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde kaza yapan iki otomobile müdahale eden polis ekiplerinin çalışması sırasında aynı yönde ilerleyen ve hızlı olduğu iddia edilen başka bir otomobil çarptı. Daha sonra arkadan gelen araçların da kazayı fark edememesi üzerine zincirleme kaza yaşandı. 3'ü polis aracı olmak üzere 7 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru ile diğer otomobillerdeki 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan, iki polis ile bir kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

YOL, 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin incelemelerinin tamamlanması sonrası kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

MESLEKTAŞLARI İÇİN OLAY YERİNE KOŞTULAR

Öte yandan, meslektaşlarının yaralı olduğunu duyan Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri de olay yerine gelerek sağlık ekiplerinden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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