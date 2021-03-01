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Mama desteği sürüyor 

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının kendi yaşam ortamlarında gıda ve barınma sıkıntısı yaşamaması için gönüllü hayvanseverlerle de iş birliğini sürdürüyor.
Mama desteği sürüyor 

Başkent’in en ücra noktasında gönüllüler tarafından bakılan sokak hayvanlarına da veterinerlik, tedavi, yakacak ve gıda desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonlarında da besleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri bu hafta sonu da Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) ve bölge gönüllüleri ile birlikte Altındağ Yenidoğan, Hıdırlıktepe ve Atıfbey bölgelerinde yaşayan yaklaşık bin sokak hayvanına mama desteği sağladı.

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KISIRLAŞTIRMA SEFERBERLİĞİ 
Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, besleme çalışması yaptığı noktalarda kısırlaştırma seferberliği de başlattı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Altındağ Yenidoğan, Hıdırlıktepe ve Atıfbey bölgesinde mama desteğinin dışında kısırlaştırma çalışması yapacaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, şu bilgileri verdi:
“Sokak hayvanları besleme programımıza sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde de devam ediyoruz. Bize genç gönüllü arkadaşlar, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllüleri de eşlik ediyor. Altındağ Yenidoğan, Hıdırlıktepe ve Atıfbey bölgelerinde yaklaşık bin sokak köpeğine besleme yaptık. Güvenlik sorunu yaşanan bu bölgede yıl sonuna kadar kısırlaştırılmamış sokak hayvanı bırakmayacağız. Sokak hayvanlarına yönelik besleme, tedavi, aşılama ve kısırlaştırma gibi hizmetlerimiz yıl boyunca artarak devam edecek.”

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Büyükşehir Belediyesinin başlattığı besleme çalışmalarına katılarak destek veren gönüllü hayvanseverler ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştılar:
-Prof. Dr. İlknur Taş: “Bu bölgede çok sayıda sokak hayvanı var. Burada kısırlaştırma seferberliği konusunda Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hareket ediyoruz. Tüm vatandaşlar sorunlu hayvan gördüklerinde Büyükşehir Belediyesine rahatlıkla ulaşabilir. Sayın Mansur Yavaş’a ve emeği geçen tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum.”
-Yiğit Önder: “Öncelikle Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir Belediyesi besleme ekibine teşekkür ediyorum. Bu soğuk kış günlerinde hayvanlara besleme yapıyorlar ve her şekilde destek oluyorlar. Biz de Büyükşehir Belediyesiyle beraber hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.”
-Aslı Aksu: “Büyükşehir Belediyesiyle beraber yaptığımız bu etkinlik çok yerinde ve faydalı bir etkinlik oldu. Çok duygulandım burada olmaktan.”
-Şahin Kaycı: “Büyükşehir Belediyesiyle birlikte hayvanlara sahip çıkıyoruz. Duyarlı vatandaşları da bu bölgeye davet ediyorum gelip hayvanlarla ilgilenmelerini istiyorum.”

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