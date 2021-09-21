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Mamak 2023'e hazır

Ak Parti Mamak İlçe Teşkilatı, İstişare ve Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile Mamak Belediye Başkanı Murat Köse asıl olanın 2023 hedefi olduğunu vurguladı.
Mamak 2023'e hazır

Ak Parti Mamak İlçe Teşkilatı, 2023 hedefleri için bir araya geldi. Programa İlçe Belediye Başkanı Murat Köse, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ile Ak Parti Mamak teşkilatı katıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, asıl olanın 2023 olduğu kaydedildi. “2023’e hazırız” vurgusu yapılan toplantıda, mücadelenin sonuna kadar süreceği vurgulandı.

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MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

Ak Parti Mamak İlçe Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Sarıgöl, Ak Parti kültüründen geldiğini siyaseti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrendiğini hatırlatarak, “Siyaseti Cumhurbaşkanımızdan öğrendim, mücadeleyi Cumhurbaşkanımızla sürdürmeye devam ediyoruz. Rabbim nasip ederse, onunla birlikte mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz.”

2023’E HAZIRIZ VURGUSU

“Gece gündüz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bundan kesinlikle taviz vermeyiz. Bir hareket bir davadır diyoruz. Genel Başkanımızın üzerinden bir gramda olsa yük alabildiysek kendimizi mutlu addederiz. Mücadelemizin ışığının yanmasında emeği olan vefa ve cefa gösteren, kuruluşundan bugüne görev almış yönetim kurulu üyelerimizle ve meclis üyelerimizle birlikte istişare ve değerlendirme toplantımızda bir araya geldik. 2023 için birlik ve beraberliğimiz her daim tamam inşallah” dedi.

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GEÇMİŞİ OLMAYANIN GELECEĞİ OLMAZ

Programda konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. İlçemizi  güzel Mamak olarak bugünlere taşıyan, başta kurucu İlçe Başkanımız Ercan Kınacı, Gazi Şahin ve Mesut Akgül olmak üzere emek veren tüm büyüklerime, kardeşlerime saygılarımı sunuyorum. Rabbim rızasıyla hizmet etmeyi nasip etsin.  Hep hesap verecek güzel işler yapalım. Rabbim bunu da nasip etsin.”

ASIL OLAN 2023’TÜR

“Bizim için asıl olan 2023’tür. Hepimizin 2023’e hazırlanması lazım. Bu süreçte bizim yapmamız gereken budur. Burada bir vicdan oluşturup, o vicdanı tek yumruk olarak nereye vurmak gerekiyorsa oraya vurmalıyız. 15 Temmuz ruhunu burada da yakalamalıyız” ifadelerini kullandı.

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PARTİ GÖZÜYLE DEĞİL DAVA GÖZÜYLE BAKTIK

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Kınacı ise “Mamak Ak Partiye parti gözüyle bakmadık dava gözüyle baktık, vatan gözüyle baktık” derken, Mamak Eski Belediye Başkanı Gazi Şahin, “İlçe belediye başkanımız ile ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Uzun süre birbirimizi görmediğimiz kardeşlerimizle, bir araya gedik. İnşallah bu birlikteliğimiz 2023’e kadar aratarak devam edecektir” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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