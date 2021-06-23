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Mamak’ a 11. Millet Kıraathanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın model projelerinden birisi olan millet kıraathanelerinin sayıları Mamak’ta gün geçtikçe artıyor. 
Mamak’ a 11. Millet Kıraathanesi

Mamak Belediyesi Peyami Sefa ve Akdere Millet Kırrathanelerinin ardından Büyük Kayaş mahallesi’nde inşa ettiiği Millet Kıraathanesinin yapımını tamamladı. 72.5 metrekarelik alanda hizmet verecek kıraathanenin bölgeye sosyal ve kültürel anlamda önemli katkı sunması hedeflenirken, her yaş grubuna da hizmet edecek.

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Kıraathanelerimizde hemşehrilerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız

Millet kıraathanelerinin vatandaşlar arasında kaynaşmayı da sağlayacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, millet kıraathanelerinin vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Yüzlerce yıllık medeniyet geçmişimizden gelen kıraathane geleneği, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde günümüze taşındı. Millet Kıraathanemizin her yaş grubunun sosyalleşmesi için faydalı ve verimli bir ortam olacağına inanıyorum. Gençlerimizin yanı sıra tüm yaş grubundan vatandaşlarımız, bu mekanlarda rahatça ders çalışabilecekler; kitaplarını, gazetelerini okuyabilecekler ve sonuçta oldukça kaliteli vakitler geçirebilecekler. Hemşehrilerimizin sosyal yaşamlarına katkı sağlayacak olan millet kıraathanelerimiz, inanıyorum ki Mamaklıların yeni buluşma noktası olacak" dedi.

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