Mamak, adım adım Süper Lige

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi’nde 24. haftanın erteleme maçında Trabzon Belediyesi Hentbol Takımı ile Başkent’te karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı rakibini 29-19 mağlup etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1. Ligi’nde 24. haftanın erteleme maçında Trabzon Belediyesi Hentbol Takımı ile Başkent’te karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı rakibini 29-19 mağlup etti. Aldığı galibiyetle ligde ikinci sıradaki konumu koruyan Yeşil-Beyazlıların önünde ise sadece 4 maç bulunuyor. Şampiyonluk yolunda en güçlü ekiplerden biri olan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı 24 Nisan’da ise Karabük Yenişehir GSK ile karşılaşacak.

Kalitemizi ispatladık

Lig maratonunda artık son düzlüğe girildiğini ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, “ Önümüzde kalan son dört maçı kazanarak süper lige adımızı yazdırmak istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Nitekim yıl boyunca aldığımız başarılı skorlarla kalitemizi ispatladık” dedi.