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Mamak Akdere'de sokakta kalan Kenan Aygören 'huzur' arıyor

Mamak Akdere’de sokaklarda kalarak yıllardır zorlu bir yaşam mücadelesi veren evsiz ve kimsesiz Kenan Aygören, devlet huzurevine ya da bir barınma evine yerleştirilmek istiyor.  
Mamak Akdere'de sokakta kalan Kenan Aygören 'huzur' arıyor

Ankara’da sayıları oldukça yüksek olan evsiz ve kimsesizler, kış aylarında başta Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin misafirhanelerinde ağırlanırken havaların ısınmasıyla sokağa tekrar bırakılıyor. Her yaş gurubundan olduğu görülen evsiz ve kimsesizler, yaklaşık 6 ayı sıcacık ve tok geçirirken yılın diğer aylarında ise otogar, cami, Acil Servis, park ve kulübe gibi yerlerde kalıp yardımseverlerin verdiği paralarla karınlarını doyurmaya çalışıyor. Çoğu evsiz ve kimsesiz vatandaşların bitkin, yorgun ve bakımsız hali bir anda dikkati çekiyor. 

DEVLETTEN YARDIM BEKLİYOR

Çeşitli sebeplerden ötürü evsiz ve kimsesiz kaldığı için Başkent’te zorlu bir hayat mücadelesi verenlerden birisi de Beypazarı Köseler Mahallesi nüfusuna kayıtlı Kenan Aygören. 28 Ağustos 1956 doğumlu Kenan Amca, 60 yaşını dolduramadığı için huzurevi imkânından faydalanamıyor; ancak huzurevlerine misafir olarak yerleştirilmesi mümkün. 
Yaklaşık 3 yıldır evsiz ve kimsesiz olduğunu anlatan Aygören, şu an Mamak Akdere’deki camilerde, parklarda kalıyor. Eşinden yıllar önce boşandığını, anne-babasını kaybettiğini, yakınlarının ise kendisine sahip çıkmadığını işsiz olduğunu kaydeden Aygören, sokaklarda çok zor günler geçirdiğini belirterek yetkililerden yardım istiyor. 

Başta Ankara Valisi Vasip Şahin ve hemşerisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’a çağrıda bulunan Kenan amca, 60 yaşını tam dolduramadığı için giremediği huzurevine ya da bir misafirhaneye yerleştirilmeyi talep ediyor. 

YIL BOYUNCA HİZMET VERECEK PROJE ŞART

Öte yandan Başkent’teki diğer evsiz ve kimsesizlerin yılın belli zamanlarında değil de yıl boyunca kalabileceği bir misafirhanenin ya da sığınma evinin hayata geçirilmesi bekleniyor. Burada kimsesizlerin rehabilite edilerek yeniden hayata kazandırılmasının doğru olacağı düşünülüyor.  

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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