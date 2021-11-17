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Mamak Balkiraz’da icradan satılık daire

Mamak’ın Balkiraz Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından ihale ile yapılacak. Mamak Balkiraz’da icradan satılık dairenin muhammen bedeli 230 bin TL olarak ilan edildi.
Mamak Balkiraz’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre,  Ankara ilçesi Mamak’ın Balkiraz Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından ihale ile yapılacak. 

Mamak Balkiraz’da icradan satılık dairenin muhammen bedeli 230 bin TL olarak ilan edildi. 

1. Satış Günü : 13/01/2022 

2. Satış Günü : 11/02/2022 

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu

İlanın detayları için TIKLAYIN

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