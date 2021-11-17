Mamak Balkiraz’da icradan satılık daire

Mamak’ın Balkiraz Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından ihale ile yapılacak. Mamak Balkiraz’da icradan satılık dairenin muhammen bedeli 230 bin TL olarak ilan edildi.