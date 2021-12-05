Mamak Belediye Başkanı Köse, Eski Bayındır Mahalle Konağı açılışında konuştu

Eski Bayındır Mahalle Konağı açılışında konuşan Murat Köse; hizmet, eser ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hiç ara vermeden çalıştıklarını kaydederek, “Söz verdik, yaptık. Biz milletimize aşığız. Aşk ile çalışan yorulmaz” dedi.

Mamak Belediyesi Eski Bayındır Mahallesi’ne mahalle konağı kazandırdı. Konağın açılışında konuşan İlçe Belediye Başkanı Murat Köse, canla başla çalışarak Mamak’a yeni eserler kazandırdıklarını, yapılan eserlerle Mamak’ın daha da güzelleştiğini söyledi. Köse, “Söz verdik, yaptık. Biz milletimize aşığız. Aşk ile çalışan yorulmaz” dedi.

BAYINDIR MAHALLESİ KONAĞINA KAVUŞTU

Mamak Eski Bayındır Mahallesi yeni konağına kavuştu. Açılışa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, MHP Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen tarafından yapıldı.

“ON NUMARA BİR YER OLDU”

Programın açılış konuşmasını yapan Eski Bayındır Mahallesi Muhtarı İbrahim Aktaş, hizmetlerinden ötürü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini ileterek şu ifadeleri kullandı, “Artık misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir yerimiz var. On numara bir yer oldu. Neye ihtiyacımız varsa başkanımız hepsini giderdi, verdiği tüm sözlerini tuttu. Binlerce kez teşekkür ediyoruz.”

HER HAFTA BİR AÇILIŞ

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, Murat Köse’nin Mamak’ın dört bir yanında hizmet için canla başla çalıştığına işaret ederek, “Pandemiye rağmen belediye başkanımız hizmetlerini aksatmadan devam ettiriyor. AK Parti ailesi olarak Mamak’ta daha güzel hizmetler sunmak için çalışacağız. Gece gündüz demeden şimdiden 2023’e hazırlanıyoruz. 2023’te sandıkları patlatacağız. Mamaklılar için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Artık her hafta bir açılış gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

KÖSE, “SÖZ VERDİK, YAPTIK”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Eski Bayındır Mahallesi’nin bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu hatırlatarak, yapılan çalışmalarla Mamak’ın daha da güzel olacağını kaydetti. Köse, “Seçim döneminde Mamak daha güzel olacak demiştik. Artık yaptığımız eserlerle Mamak daha güzel oluyor, diyoruz. Söz verdik, yaptık diyoruz. Hizmet, eser, gönül belediyeciliği anlayışıyla hiç ara vermeden çalışıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın mottosuyla hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz milletimizi beklentilerine ve ihtiyaçlarına cevap vermek için çaba gösteriyoruz” dedi.

“MİLLETİMİZE AŞIĞIZ”

“2023 hedeflerine ulaşabilmek için Mamak’a en güzel hizmetleri getirmenin gayesi içindeyiz” diyen Köse sözlerini şöyle sürdürdü, “Biz milletimize, Türkiye’ye aşığız. Biz milletimizin dertleriyle dertleniyoruz. Gece gündüz çabalayarak, ilçemizin daha da yaşanılabilir bir yer olması için mücadele veriyoruz. Elbette karşılaştığımız zorluklar ve sıkıntılar var, bizi çekemeyenler var. Bu milletimize güzel işler yapmamamıza engel değil. Kararlı ve ilkeli bir duruş sergiliyoruz.”

“AŞK İLE ÇALIŞAN YORULMAZ”

Köse, “Bizim mücadelemiz ve bizim siyasetimiz, milletimize hizmet siyasetidir. Gece gündüz millete çalışma siyasetidir. Bizim mücadelemiz ezanın kıyamete kadar okunması, bayrağımızın kıyamete kadar dalgalanması mücadelesidir. Biz can verdik, kan verdik, kan aldık. Bu topraklarda bin yıldır varız. Kıyamete kadar da var olacağız. Çok çalışarak davamıza ve milletimize güvenerek tüm zorlukları aştık. Rahmetli ozanımız Neşet Ertaş diyor ki ‘aşk ile çalışan yorulmaz’ bizde aşk ile çalıştık güzel eserler ortaya çıkardık. Yaptığımız güzel projelerle ilçemizi donatıyoruz” şeklinde konuştu.

“HAYALLER KURUP GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Konuşmasında, Hüseyingazi Dağı’nın eteği sınırları içerisinde millet bahçesi yapmak için kolları sıvadıklarının müjdesini veren Köse, “Bunun da müjdesini vermek istiyorum. Biz milletimize aşığız, bu aşkla çalışıyoruz. Güzel hayaller kuruyor sonra da bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Genç dostu bir ilçe için çaba gösteriyoruz. 17 tane uyanık kütüphanemizi hizmete soktuk. Gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz. Her türlü spor, sanat ve kültür faaliyetlerini giderebilecekleri mekanlar hazırlıyoruz. Biz diyoruz ki şampiyonlar Mamak’tan çıkar. Bunun için gayret gösteriyoruz” dedi.

“ÖNEMİ BÜYÜK”

Mahalle konaklarının gelenek ve göreneklerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması için çok büyük öneme haiz olduğunu vurgulayan Köse, “Biz mutlulukta da üzüntüde de birlikte olmayı bilen bir milletiz. Tüm mahalle halkımız bu konağı en etkin bir şekilde kullanacaktır. Biz değerlerimize önem veriyoruz. Selçuklu mimarisi ile konaklarımızı yapıyoruz. Mimarisine baktığımızda geçmişe gidiyoruz. 250 metre kare bir alana sahip. Muhtarlık ofisi de içerisinde ve 2 katlı. Mescid ve mutfağı, oyun alanı ve parkı ile hizmet verecek. Tüm halkımıza hayırlı olsun. Burada çocuklarımıza kurslar vereceğiz, kadınlarımıza eğitimler vereceğiz. Sevinçlerimiz çok acılarımız az olsun, hayırlı olsun” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah ÖZCAN/İLKSAYFA