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Mamak Belediye Başkanı Köse, “Gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri için canla başla çalışıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak için canla başla çalıştıklarını söyledi.
Mamak Belediye Başkanı Köse, “Gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri için canla başla çalışıyoruz”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak için canla başla çalıştıklarını söyleyerek, “Gençlerimizin ve çocuklarımızın gücünün farkındayız. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Mamak geleceğe açılan kapı olacak” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin dinamik gücünün farkında olduklarını söyleyerek, gençlerin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak için canla başla çalıştıklarını belirtti. Köse, “Teknolojiye, bilime, eğitimde fırsat eşitliğine çok önem veriyoruz. Gençlerimize ve çocuklarımızın gücünün farkındayız. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Mamak geleceğe açılan kapı olacak” dedi.

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CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ

Köse, “Kütüphanesiyle, spor tesisleriyle, diğer faaliyet alanlarıyla tam donanımlı tesisleri hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlamak, onları her alanda desteklemeye, önlerini açmaya el birliğiyle devam ediyoruz” diye konuştu.

BİLİM VE TEKNOLOJİYE ÖNEM VERİYORUZ

Mamaklı çocuklara eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden yola çıkarak onları bilim ve teknoloji ile de buluşturduklarını ifade eden Köse, “Robotik kodlama dijital dünyanın dili ve çocuklarımızın bu dili öğrenerek çağın gerekliliklerine hakim olmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda da bilim ve teknoloji alanındaki eğitimlerimizi gün geçtikçe artırıyoruz” dedi.

GELECEĞİMİZİN GÜVENCESİ

Köse, “Çocuklar ve gençlerimiz dünyanın en büyük servetidir. Çocuklarımız umuttur, sevgidir, ülkenin geleceğidir. Bizlerde geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Teknoloji ve bilime çok önem veriyoruz. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız. Yaptığımız çalışmalarla Mamak geleceğe açılan kapı olacak” diye konuştu.

NE YAPSAK AZDIR

Köse sözlerini şöyle sürdürdü, “Yaptığımız yatırımlar, çocuklarımızın akademik başarısına, kişilik gelişimine imkân tanımakta, onun hayat boyu mutlu bir birey olarak yaşamasının önünü açmaktadır. Geleceğimizi, yarınlarımızı emanet edeceğimiz çocuklarımız için ne yapsak azdır. Yavrularımız için attığımız her adım, ülkemizin geleceğine yön veren parlak nesiller yetişmesine destek olacak en sağlam adımlardır” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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