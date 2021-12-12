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Mamak Belediye Başkanı Köse, gönül belediyeciliği yaptıklarını söyledi

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,” İdeolojik belediyecilik yapmıyoruz. Her kesimi kucaklayacak işler yapıyoruz. Hizmet, eser ve gönül  belediyeciliği yapıyoruz” dedi.
Mamak Belediye Başkanı Köse, gönül belediyeciliği yaptıklarını söyledi

Akdere Bilim ve Sanat Merkezi açılışında konuşan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pandemiye rağmen türlü türlü bahanelerin arkasına sığınmadık. Hizmetlerimizi 7/24 sürdürdük. İdeolojik belediyecilik yapmıyoruz. Her kesimi kucaklayacak işler yapıyoruz. Hizmet, eser ve gönül  belediyeciliği yapıyoruz. Bizler sizlerin hizmetkârıyız” dedi.

“İNSANA YAPILAN  HİZMETİ GÖRÜYORUZ”

Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen,  “İnsana yapılan  hizmeti görüyoruz. Bu merkez geleceği kucaklayan nesillere hizmet edecektir. Başkanımızın çok değerli hizmetleri var. Şahsım ve teşkilatım adına Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Mamaklı hemşerilerimize bu tesis, hayırlı olsun diyorum” dedi.

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“GÖNLÜ TAŞ OLANIN ŞEHRİ TAŞ OLUR”

AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ise programdaki konuşmasında, şehir ve insan ilişkisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı, “Şehir insanın gönlü gibidir. İyi şehirler inşa edenler gönüllere girerler, gönülleri fethederler. Gönlü taş olanın şehri taş olur. Şehirler inşa etmek emek ve sabır ister. 2,5 yılda her tarafta bir mazeretin olduğu dönemde Ak Parti Belediyeciliğini görüyoruz. Halka ve hakka dokunan hizmet anlayışını görüp, hissediyoruz. Elimizdeki imkânları hakkıyla değerlendiriyoruz. İstikbalimizin teminatı olan gençlerimiz için yeni eserler yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Mamaklılar için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Kardeşlik hukukumuzu diri tutacağız.”

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ULAŞILABİLİRLİK VURGUSU

“Biz kimin ne dediğine, ne istediğine değil milletimizin ne istediğine ne ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Allah’ın izniyle 2023 sürecinden alnımızın akıyla çıkacağız. 2023 yeni bir dönemin adresi olacak. Gece gündüz demeden çalışıp 2023’te sandıkları patlatacağız. Bilim ve sanat merkezleri icra ederken, ulaşılabilir olması önceliğimizdir. Bu alanlar sadece belirli bir kesime ait değildir. Artık hepimizin kullanabildiği alanlardır. Cumhurbaşkanımızın yaktığı ışığı hiç söndürmeden önce 2023’e sonrada daha ileriye taşıyacağız. Bu tesis başta Mamaklı hemşerilerimiz olmak üzere tüm Ankaramıza hayırlı olsun.”

“SÖZ VERDİK, TUTTUK”

Programda söz alan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mamaklı hemşerilerimize hizmet ve eserlerin en iyisini armağan etmek için çalışıyoruz. Doğma büyüme bir Mamaklı olarak bunun ayrı gururunu yaşıyorum. Dış mekanlardaki estetik ve güzelliği, mekanların içine de taşıyoruz. Söz verdik sözümüzü tuttuk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin 2023 ve sonraki hedeflerine ulaşması için belediye olarak milletimizle beraber çalışıyoruz.”

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“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN”

“Ülkemizin ilerlemesinde çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere bizler de büyük çaba harcıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, İnsanı merkeze alan bir anlayış güdüyoruz. Mamak daha güzel olacak demiştik, Elhamdülillah söz verdik yaptık. Mamak daha güzel oluyor.”

“24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan  Allah razı olsun diyorum. Pandemi sürecinde bizlerden desteğini hiç esirgemedi. Bizlerde yerel yönetimler olarak, tüm gücümüzle çalışarak milletimizin yanında olmaya çalıştık.  12 bin maske üretebilecek tesis kurduk. 2 milyondan fazla maskeyi ücretsiz Mamaklı hemşerilerimize dağıttık. Gönül çarsımızda ihtiyaç sahibi binlerce aileye destekler sunduk. Belediyemizi 24 saat milletimizin hizmetine sunduk.”

“HİZMETLERİMİZİ AKSATMADIK”

“Salgın döneminde tedbirlerimizi artırırken hizmetlerimizi de aksatmadık. Bu tesisimizin temelini salgın başladığında atmıştık. Bir yıl gibi kısa bir sürede bitirdik. Böyle güzel bir eseri Mamak’ımıza kazandırmış olduk. Dört katlı bir bina, iki kat da bodrumu var. Çeşitli kurs ve atölyelerimiz var. Resim, ahşap, telkari, çini, filogragi vb. birçok kursumuz var. Hanım kardeşlerimiz burada el emeği göz nuru ürünler üretecek. Uyanık kütüphane, anaokulu,bebek kütüphanesi, spor merkezi, millet kıraathanesi ve daha birçok alan var.”

“İDEOLOJİK BELEDİYECİLİK YAPMIYORUZ”

“Belediyemizin de bir hizmet ofisini buraya açıyoruz. Bu da ayrı bir mutluluk bizim için. Akdereli hemşerilerimiz burayı kullanarak, bu mekana şeref katacak, samimiyetle sahiplenecek, hakkıyla kullanacak. Özellikle hanım kardeşlerimizin tesislerimizi verimli bir şekilde kullanacağına gönülden inanıyoruz. Gençler geleceğin Türkiye’sini kurmakta sizlere büyük işler düşüyor. Biz istiyoruz ki her yaştan insana hizmet edelim. İdeolojik belediyecilik yapmıyoruz. Hizmet eser ve gönül  belediyeciliği yapıyoruz. Bizler sizlerin hizmetkârıyız” diye konuştu.

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA

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