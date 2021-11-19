Mamak Belediye Başkanı Köse’den muhtarlara ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, mahallerin nabzını tutan, vatandaşların talep ve isteklerinin iletildiği birinci adresi olan Araplar Mahalle Muhtarı Durmuş Yılmazer’i ve Dutluk Mahalle Muhtarı Bahri Sarıkaya’yı yerinde ziyaret etti.

Başkan Köse, “Ankara’nın en büyük ilçelerinden biri olan Mamak’ta gözden kaçan veya çözüm bulunamamış herhangi bir sorun kalmaması adına mahalle muhtarlarıyla sürekli istişare içerisindeyiz” dedi.

Mamak’ın sokağa açılan kapısı

Muhtarlık teşkilatının vatandaş ve yerel yönetim arasında önemli işlevler üstlendiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşlardan gelen talepler muhtarlarımız aracılığıyla daha çabuk çözüme kavuşuyor. Muhtarlarımız ile yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde ilçemizi her geçen gün daha ileri taşıyoruz” dedi.