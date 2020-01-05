Mamak Belediye Başkanı Murat Köse A Takımını yeniledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kurum içi verimliliği artırmak için yeni yılın başında A takımında büyük bir değişikliğe gitti. Başkan Köse 4 yeni başkan yardımcısı atarken, 13 birim müdürünü ise değiştirdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, yeni yılın başında A takımında değişikliğe gitti. Yeni atamalarla başkan yardımcısı sayısını 5’ten 8’e yükselten Başkan Köse, 20 birim müdürlerinin ise 13’ünde değişikliğe gitti. Mamak’ta 9 ay sonra köklü bir yönetim değişikliği oldu.

GEREKÇE KURUM İÇİ VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Mamak Belediyesi’nde kurum içi verimliliğin artırılması, metal yorgunluğun önüne geçmek ve yönetimde kan tazelenmesi yapmak amacıyla, başkan yardımcılarında ve birim müdürlerinde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Yeni listede değişim ve yenilenme dikkat çekti; bazı birim müdürlerinin değişimi ise herkesi şaşırttı.

YENİ YILDA YENİ YÖNETİM

Geçtiğimiz günlerde yapılan Mamak Belediye Meclis toplantısında yönetimdeki değişiklik hakkında bilgi veren Başkan Köse, “Yeni yıla girmiş olmamız ile beraber ve kadromuzda da birtakım yeniliklere yaptık birim müdürlerinin yer değişikliği ve görev değişikliği oldu. Başkan yardımcı konusunda da yeni arkadaşlarımıza da görev verdiğimiz arkadaşlarımız oldu; kendi içinde görev tablolarını değiştirdik. 2020 yılına yeni kadromuzu daha da güçlendirmiş olarak girmiş oluyoruz. Ben bugüne kadar görev yapan müdür arkadaşlarımıza görev alan her arkadaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.

4 YENİ BAŞKAN YARDIMCISI ATANDI

Mamak Belediyesi’ndeki belediye başkan yardımcı sayısı yeni yılla birlikte 5’ten 8’e yükseldi; AK Parti’li belediye meclis üyesi 4 isim başkan yardımcısı olarak atandı. Mevcut belediye başkan yardımcılarının görev yerlerinde de değişikliğe gidildi. Yeni atanan 4 belediye başkan yardımcısının listesi şu şekilde oldu: “Molla Ali Çetin, Mustafa Gök, Erhan Sarıgöl, Tuncay Kurt.” Mamak’ta geçmiş yıllarda ASKİ bölge müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunmuş Tuncay Kurt’un yeni yönetimde görev alması ilçede sevinçle karşılandı.

13 BİRİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Mamak Belediyesi’nde 20 birim müdürünün 13’ünde değişikliğe gidildi. Bazı müdürlerin görev yerleri değiştirildi, bazıları ise vekâleten atandı. Birim müdürlüklerinde önümüzdeki günlerde yeni görevlendirmelerin olacağı öğrenildi. Yeni atanan birim müdürlerinin listesi ise şu şekilde oldu: “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: Sema Mıhalioğlu, Hukuk İşleri Müdürü: Bilal Güzel, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü: Bilal Güzel, Emlak ve İstimlak Müdürü: Çiğdem Ergün, Yazı İşleri Müdürü: Muharrem Çukacı: Mali Hizmetler Müdürü: Lokman Çakıl, İmar ve Şehircilik Müdürü: Ali Şahin Özcan, Destek Hizmetleri Müdürü: Muslahattin Kale, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü: Aylin Koç Ayçiçek, Zabıta Müdürü: Murat Çınar, Muhtarlıklar Müdürü: Mustafa Yüksel, Fen İşleri Müdürü: Ümit Durmuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü: İsa Ceylan.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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