Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açılışa katıldı

Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5.Şubesi’ni yine Mamak’ta açtı. Açılışı Murat Köse yaptı.

Açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gerçekleştirdi. İşyeri sahibine hayırlı olsun temennisinde bulunan protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından mağazayı gezdi.

Açılan her iş yeri önemli

Mamak’ın işveren için cazip bir ilçe haline geldiğini belirten Başkan Köse, “Görüşünü almadığımız, dokunmadığımız halkımız, esnafımız kalmıyor. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği anlayışıyla her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü gönül bağı oluşturuyoruz. İlçemizde açılan her iş yeri bizler için önemli. Çünkü açılan her işyeri yeni istihdam demek. Yeni işyerimiz hayırlı uğuru olsun. Rabbim hayırlı kazançlar versin” dedi.



