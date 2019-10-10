  • BIST 99.259
  • Altın 285,116
  • Dolar 5,8738
  • Euro 6,4717
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 21 °C
»

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açılışa katıldı

Mamak’ta faaliyet gösteren Özeller Ev Moda Merkezi, 5.Şubesi’ni yine Mamak’ta açtı. Açılışı Murat Köse yaptı. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse açılışa katıldı

Açılışı Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Mamak Kaymakamı Ziya Polat ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse  gerçekleştirdi. İşyeri sahibine hayırlı olsun temennisinde bulunan protokol üyeleri, kurdele kesiminin ardından mağazayı gezdi.

Açılan her iş yeri önemli

Mamak’ın işveren için cazip bir ilçe haline geldiğini belirten Başkan Köse, “Görüşünü almadığımız, dokunmadığımız halkımız, esnafımız kalmıyor. Hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği anlayışıyla her geçen gün hemşehrilerimizle çok daha güçlü gönül bağı oluşturuyoruz. İlçemizde açılan her iş yeri bizler için önemli. Çünkü açılan her işyeri yeni istihdam demek. Yeni işyerimiz hayırlı uğuru olsun. Rabbim hayırlı kazançlar versin” dedi. 


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor09 Ekim 2019 Çarşamba 00:48
  • Gölbaşı’nda “Türk Dünyasının Başkenti Ankara Konserleri” düzenlenecek09 Ekim 2019 Çarşamba 00:45
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek esnafı ziyaret etti09 Ekim 2019 Çarşamba 00:44
  • 63 ayrı branşta ücretsiz eğitim veren BELTEK kurslarına ilgi artıyor09 Ekim 2019 Çarşamba 00:42
  • Siteler esnafından annelere destek09 Ekim 2019 Çarşamba 00:40
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi altyapı yenileme çalışmalarına başladı09 Ekim 2019 Çarşamba 00:31
  • Kursun 89 yaşındaki öğrencisi Kamuran Anıl08 Ekim 2019 Salı 00:57
  • Yenimahalle Belediyesi anaokullarında sağlık taraması yapıyor08 Ekim 2019 Salı 00:56
  • Mamak Belediye binasında muhtarlara ofis verildi08 Ekim 2019 Salı 00:54
  • Keçiören Cumhuriyet Kulesi çalışmaları devam ediyor08 Ekim 2019 Salı 00:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti