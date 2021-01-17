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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmaları denetledi 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kar yağışının ardından olası bir yağış durumunda Mamak’ın muhtelif yerlerinde nöbet tutan Fen İşleri Müdürlüğü personellerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylık diledi. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çalışmaları denetledi 

Vatandaşlarla da sohbet eden Köse, hal hatır sordu, istek ve talepleri dinledi. Yoğun kar yağışı ihtimalini göz önünde bulundurarak karla mücadele için hazırlıkların tamamlandığını da söyleyen Köse, “Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına tüm gücümüzle sahadayız. Kar, kış, yağmur, çamur hizmet etmemize engel değildir. Vatandaşımızın herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için belediye ekiplerimizle birlikte gece gündüz hizmet etmeye hazır durumdayız. Önemli olan olağanüstü anlarda vatandaşa mağduriyet yaşatmamak” dedi.

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İşçilere teşekkür
Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla buzla mücadele ekipleri, ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması ve temel belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için görevlerinin başında bulunuyor. Bu kapsamda Başkan Köse, mahallelerde cadde ve sokaklarda nöbetçi ekipleri ziyaret etti. Peyami Safa, Kıbrıs ve Zirvekent mahallelerinde sahada mesai yapan ekiplerin çalışmalarını denetleyen Köse, emeklerinden dolayı teşekkür ederek, işçilerle bir süre sohbet etti.

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