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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse din görevlileriyle buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, imamlar, din görevlileri ve cami dernek başkanları ile İstişare ve Değerlendirme Toplantısında bir araya geldi. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse din görevlileriyle buluştu

Şafaktepe Platin Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Köse’nin yanı sıra Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, din görevlileri ve cami dernek başkanları katıldı. Camilerin sorunlarının ve ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda, din görevlilerini tek tek dinleyen Köse, notlar aldı ve ilçede yapılacak olan projeleri paylaşarak, projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. 

Bizler fiziki sizler manevi imara katkı sunuyorsunuz

Başkan Köse, “Bizler yerel yöneticiler olarak camilerimizin fiziki imarı, sizler de manevi imarına katkı sunuyorsunuz. Tüm camilerimizde cemaatimizin daha da gençleşmesi adına önemli gayretler gösteriyoruz. Yaz kuran kurslarımızda çocuklarımıza patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram ederek, çocuklarımızın sesiyle camilerimizi şenlendirdik. Yine camilerimizin çevre düzenlemesi, temizliği ve duvarlarının yapımıyla ilgili katkılarımızı sürdürüyoruz. Camileri veya mahalleleriyle ilgili diğer talepleri olan kardeşlerimiz bizlere her zaman ulaşabilirler. Bizler de söz konusu talepleri en kısa sürede yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. 

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Din görevlileri şehirlerin mihmandarlarıdır

Din görevlilerinin mahallelerde çok önemli görev üstlendiklerinin altını çizen Köse, “Din görevlileri şehirlerimizin mihmandarlarıdır. Camiler medeniyetimizin sembolüdür. Camiler, hayatımızın merkezindedir, toplumumuzun buluşma noktasıdır. Sizlerin ne kadar önemli görevler ifa ettiğinizin farkındayız. Sadece imamlık veya müezzinlik değil, mahallelerimizde bir ağabey veya bir babasınız. Vatandaşlarımıza her türlü katkı sunuyorsunuz. Bu vesileyle hepinizden Allah razı olsun” dedi. Mamak Müftüsü Ramazan Ilıkkan da belirli periyotlarda yapılan toplantıların faydalı olduğunu belirterek bütün din görevlileri adına Başkan Köse’ye teşekkür etti.

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