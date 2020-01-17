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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gençlerle buluştu

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ecdadın İzinde Gençlik Buluşmaları” programda gençlerle bir araya geldi. 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse gençlerle buluştu

Spordan sanata, tarihten kitaplara kadar birçok konuda gençlerin fikirlerine kulak veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençlerin istek ve taleplerini dinledi. 

Aynı dili konuşabilmeliyiz

Gençlerin düşüncelerini isteklerini anlayabilmek için onlarla aynı dili konuşmak gerektiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu anlayışla
yaptığımız çalışmalarda gençlerin fikirlerini önemsiyor, bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Güzel Mamakımıza katabileceğiniz, biz yöneticilere ufuk açabileceğiniz size de tecrübe olacak çalışmalarınıza ihtiyacımız var." dedi.

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Gençlerin hayatın gerçeklerini tecrübe ederek kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini de ifade eden Köse, “ Mamak kültür, sanat, eğitim, bilim, gençlik ve turizm şehri potansiyelini barındıran bir ilçe. Biz de bu potansiyelleri harekete geçirerek ortaya çıkaracağız.  Sizler de bu fırsatlardan faydalanarak kişisel gelişiminize katkıda bulunabileceksiniz” dedi.


 

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